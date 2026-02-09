陸大咖歌手拋震撼彈「買下3塊地」打造演唱會樂園！有吃有喝還蓋房

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
華晨宇拋震撼彈「買下3塊地」打造演唱會樂園！　有吃有喝還蓋房

記者陳芊秀／綜合報導

大陸人氣歌手華晨宇昨（8）日在深圳舉行的「火星演唱會」最終站拋出震撼彈。他感性宣布，經過多年的考察與規劃，已正式拿下3塊永久性土地，將著手打造集演出、生活與居住於一體的「火星樂園2.0」，此舉將改變以往觀賞演唱會模式，被歌迷狂讚「真寵粉」！

▲▼華晨宇深圳演唱會拋震撼彈，宣布「買下3塊地」要「火星樂園2.0」。（圖／翻攝自微博）

▲華晨宇深圳演唱會拋震撼彈，宣布拿下3塊地要打造「火星樂園2.0」。（圖／翻攝自微博）

「火星人」是華晨宇粉絲的名字，他在台上與粉絲對話時提到，自2018年起便萌生了建立「火星家園」的想法，回顧過去「火星樂園1.0」受限於租借場地，常面臨天氣干擾、演出時間限制以及結束後必須強行分開的遺憾。他希望建立一個屬於幾萬人的家，在那裡可以一起看日出日落、看星星，實現真正的情感連結。

華晨宇花費多年時間考察大陸境內多個城市，最終選定一處「四季如春、太美了」的地點，過去只是租借場地，從零搭建舞台，這次則是決定在適合的地點安家。他說：「那裡有我們的烏托邦，還有演唱會，有吃有喝有玩，還有我們溫馨的房子！」此話一出全場尖叫歡呼聲不斷。

至於新地點何時開始興建，華晨宇表示日後再和大家說。有網友從他透露「四季如春」、「適合安家」的提示，推測地點在雲南地區。

