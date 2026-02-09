王樂妍婚後「新年首度跟夫家過」　演八點檔被酸…尪一句話閃炸！

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《百味人生》劇情高潮迭起，情感線持續升溫。劇中王樂妍周旋於黃少祺與謝承均之間，與前夫再度糾葛，也因此引發陳珮騏的不滿與妒火，複雜關係張力十足，成為近期討論焦點。

▲王樂妍在《百味人生》周旋於黃少祺、謝承均之間。（圖／三立提供）

談到角色在兩男之間的情感糾纏，外界好奇她是否「不痛不癢」，王樂妍笑說「哪有不痛不癢啦！」她透露，這檔戲還是第一次和黃少祺拍吻戲，看到劇本時其實相當害羞「好久沒有演吻戲了，而且這還是婚後第一次！」不過她也感謝黃少祺在排戲時總是以輕鬆逗趣的方式帶動氣氛，讓她能在放鬆狀態下完成演出。

除了情感戲份吸睛，王樂妍這次更首次挑戰失明角色。她形容自己簡直是「災難專用戶」，從一開始落海、差點被車撞，到如今角色失明，戲裡意外連連。

為了揣摩角色，王樂妍特別回想過去，看過天心演出的相關作品作為參考，排戲時刻意閉著眼睛演出，甚至私下吃飯、在家摸黑走路練習，刻意讓視線失焦，讓自己習慣「看不清楚」的狀態。

王樂妍坦言，自己原本眼神靈活，現在必須練習讓眼神變得遲緩甚至定點不動，花了不少時間適應「每天拍完回家眼睛都乾到爆炸，隱形眼鏡根本戴不住，就算點眼藥水也沒什麼用。」她苦笑表示，演出失明角色比想像中辛苦許多。

談到網路上針對角色的酸言酸語，王樂妍則展現樂觀態度，直言自己現在選擇「完全不看」。她回憶剛加入三立拍攝《願望》時，曾經很認真看每一則留言，看到負評難免受傷，後來學會專注在角色與工作本身「拍八點檔已經夠辛苦了，放過自己吧。」

對此，王樂妍也笑說，老公總會在身旁給她滿滿支持與鼓勵「他都說我是最棒的，這樣就夠了。」而今年過年王樂妍第一次要去夫家，見他們家族所有的家人，跟他們一起吃年夜飯。

