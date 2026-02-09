楊烈衝突遭玻璃瓶插眼　歌王當兵開兩槍被判軍法

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜Youtube頻道《下面一位》，邀請到許多大咖好友上節目敘舊聊天。這次邀請到寶島歌王楊烈，兩人多年未見，不過節目上也提到楊烈當年血氣方剛的事蹟，在演唱時，因為跟客人起衝突，左眼部遭插玻璃瓶，差點失明，馬祖當兵時，又與人起衝突開兩槍，導致被判軍法，相當震撼。

▲楊烈(右)跟胡瓜多年未見。（圖／下面一位）

胡瓜透露自己其實是楊烈的小粉絲，許多歌曲在楊烈的詮釋下都別有一番風味。不過兩人見面迎來一項任務，要擔任狗保母帶兩隻狗狗出去玩，胡瓜原本還信心滿滿，不料後期不管怎麼奮力丟球、引誘，其中一隻狗狗都無動於衷，另一隻狗狗則是非常捧場，玩得不亦樂乎。

▲楊烈跟胡瓜話當年軼事。（圖／下面一位）



許久沒見面的兩人其實是進入演藝圈前，在西餐廳表演認識，當時楊烈已是非常有名的歌手，胡瓜甚至是楊烈的忠實觀眾，不管哪種語言的歌，只要是楊烈唱都聽得如癡如醉。不過楊烈分享，當年在西餐廳曾受到威脅不准唱日本歌曲，恐嚇如果再唱會惹禍上身，對方嗆「你再唱等下就有事情」，而血氣方剛的楊烈沒有在害怕，結果場下就丟玻璃罐上台，還拿破玻璃瓶直接插左眼，危險行為差點害他失明。

▲楊烈遭恐嚇相當不爽。（圖／下面一位）

而楊烈當兵時也出現情況，有次跟軍中同袍在喝酒，結果去上廁所時，與別的連隊阿兵哥擦撞，結果對方叫來連上其他弟兄，楊烈綁起來，直到他自己連上弟兄現身才獲救，不過楊烈脫身後相當震怒：「當時忍不住就開了兩槍，雖然沒有傷人，但是被判關45天，當時真的相當生氣。」



談到暫離歌壇的契機，原因是楊烈在獲得金曲獎後工作竟然瞬間歸零，陷入自我懷疑的他相當迷茫，在旁人建議下決定換個環境生活，決定赴日發展，也在日本觀看偶像五木宏的演出深受感動，於是回到演藝圈重燃他的歌手夢。楊烈也大方在現場獻唱幾首，讓胡瓜聽到起雞皮疙瘩。