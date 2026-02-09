「最強高中生」Ray辣女友突發文：為什麼男人總會出軌！中文開嗆：X的

記者潘慧中／綜合報導

「台灣最強高中生」直播主Ray在歐美擁有高知名度，2025年10月透過Instagram限時動態認愛33萬網紅Angi Yang，沒想到剛過4個月，女友突然在Threads發文「為什麼男人總是會出軌呢」，感情關係瞬間掀起粉絲討論！

▲Angi Yang突然接連發文。（圖／翻攝自Threads／angifuckingyang）



Angi Yang在3天前於Threads發文時，先是用簡體中文寫下「媽的」，接著又PO出一個問號；未料8日再度發文時，她改用繁體中文，並且接連寫下「為什麼男人總是會出軌呢」、「永遠不要相信網路的人設。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Ray剛認愛4個多月。（圖／翻攝自Instagram／rayasianboy_）



突如其來連續發文的舉動、文字內容、加上雙方IG已經取消追蹤，讓不少粉絲猜測Ray和Angi Yang的關係是否生變，但當事人皆未透過社群回應。

▲▼Ray和Angi Yang目前皆未透過社群回應兩人的感情現況。（圖／翻攝自Instagram／rayasianboy_、angifuckingyang）



事實上，Ray之所以會快速爆紅，是源於他在日本偶遇知名直播主凱塞納特（Kai Cenat）。兩人因在超商前交流而結識，隨後前往美國參加凱塞納特的直播活動，並因此爆紅。對方更特地來台灣出席他的高中畢業典禮，兩人的友誼和合作受到外界高度關注，同時Ray還被封為「最多外國人認識的台灣高中生」。