安心亞「馬甲包不住超兇上圍」唱尾牙！萬人看光事業線 3招hold住身材

安心亞出道10逾年以來，發展橫跨音樂、戲劇、綜藝等領域，亮眼表現有目共睹。近日格外引起討論的是，她受邀前往南港展覽館表演尾牙活動，俐落又性感的造型至今已吸引1.5萬人按讚！

照片中，可以看到安心亞身穿一件剪裁特殊的淺灰色馬甲式背心，領口處採用類似西裝翻領的設計，中間巧妙融入一條白底金紋的領帶。內搭白色細肩帶增添層次感，下半身則搭配深咖啡色的麂皮褲裙，將幹練的職場元素與性感的馬甲完美結合。

在貼身馬甲的包覆下，安心亞長期健身的魔鬼體態一覽無遺。低胸的剪裁設計讓她豐滿的上圍呼之欲出，傲人的深邃事業線若隱若現。不僅如此，上衣的收腰設計更勾勒出她的螞蟻腰，舉手投足都散發出強大的女神氣場。

事實上，安心亞出道以來，始終維持極佳的體態。對此，她曾大方分享運動清單，每週堅持運動兩次，包含健身與皮拉提斯，並強調「流汗」與「喝水」的重要性，每日攝取至少2000c.c.的水分。

另外在飲食方面，安心亞則採取彈性調整策略，雖然盡量吃原型食物，但若偶爾放縱口腹之慾，接下來幾天就會乖乖吃健康餐「還債」。