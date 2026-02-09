ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

明金成遺孀發文惹淚
12星座一週運勢
《世紀血案》導演道歉！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

徐琨華 簡嫚書 楊小黎 李千娜 寇世勳 夏騰宏 李毓芬 洪真慶

安心亞「馬甲包不住超兇上圍」唱尾牙！萬人看光事業線 3招hold住身材

記者潘慧中／綜合報導

安心亞出道10逾年以來，發展橫跨音樂、戲劇、綜藝等領域，亮眼表現有目共睹。近日格外引起討論的是，她受邀前往南港展覽館表演尾牙活動，俐落又性感的造型至今已吸引1.5萬人按讚！

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲安心亞最近忙於唱尾牙。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

照片中，可以看到安心亞身穿一件剪裁特殊的淺灰色馬甲式背心，領口處採用類似西裝翻領的設計，中間巧妙融入一條白底金紋的領帶。內搭白色細肩帶增添層次感，下半身則搭配深咖啡色的麂皮褲裙，將幹練的職場元素與性感的馬甲完美結合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲安心亞辣穿馬甲式背心。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

在貼身馬甲的包覆下，安心亞長期健身的魔鬼體態一覽無遺。低胸的剪裁設計讓她豐滿的上圍呼之欲出，傲人的深邃事業線若隱若現。不僅如此，上衣的收腰設計更勾勒出她的螞蟻腰，舉手投足都散發出強大的女神氣場。

事實上，安心亞出道以來，始終維持極佳的體態。對此，她曾大方分享運動清單，每週堅持運動兩次，包含健身與皮拉提斯，並強調「流汗」與「喝水」的重要性，每日攝取至少2000c.c.的水分。

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲安心亞自有秘訣hold住身材。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

另外在飲食方面，安心亞則採取彈性調整策略，雖然盡量吃原型食物，但若偶爾放縱口腹之慾，接下來幾天就會乖乖吃健康餐「還債」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

安心亞

推薦閱讀

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！海邊「解放鉛筆腿」泳裝照洩真實身材

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！海邊「解放鉛筆腿」泳裝照洩真實身材

3小時前

Threads爆紅白富美身分曝光！　竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

Threads爆紅白富美身分曝光！　竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

6小時前

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製：我身份本身就是傷害

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製：我身份本身就是傷害

15小時前

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」！低胸中空全被拍 21秒晃臀片激辣

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」！低胸中空全被拍 21秒晃臀片激辣

2/8 12:03

「最強高中生」Ray辣女友突發文：為什麼男人總會出軌！中文開嗆：X的

「最強高中生」Ray辣女友突發文：為什麼男人總會出軌！中文開嗆：X的

1小時前

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相：算詐騙吧

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相：算詐騙吧

16小時前

唐綺陽運勢／雙魚感情有重大轉折！水瓶「聚少離多」天蠍家務事纏身

唐綺陽運勢／雙魚感情有重大轉折！水瓶「聚少離多」天蠍家務事纏身

7小時前

伍思凱獨子再爆醜聞！31歲兒遭控「伸手牌」借錢不還…受害女踢爆

伍思凱獨子再爆醜聞！31歲兒遭控「伸手牌」借錢不還…受害女踢爆

6小時前

明金成逝世4年…遺孀獨扛家計吐心聲　「想念變日常」發文惹淚

明金成逝世4年…遺孀獨扛家計吐心聲　「想念變日常」發文惹淚

15小時前

快訊／寇世勳道歉！　重磅喊話《世紀血案》劇組：停止後續製作

快訊／寇世勳道歉！　重磅喊話《世紀血案》劇組：停止後續製作

22小時前

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　限動黑底大字「對不起」

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　限動黑底大字「對不起」

2/8 11:54

祖雄2歲女兒驚吐家庭地位！　神模仿「佳娜家中真面目」笑翻網

祖雄2歲女兒驚吐家庭地位！　神模仿「佳娜家中真面目」笑翻網

14小時前

熱門影音

李毓芬跳舞

李毓芬跳舞
李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上
田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好

田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好
GD太愛按讚「指紋都磨光」　一有空就滑IG：瘋狂快速按讚

GD太愛按讚「指紋都磨光」　一有空就滑IG：瘋狂快速按讚
邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎

邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」

許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」
「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助

「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助
魏如萱小巨蛋開唱　委屈「不知道怎麼說話」

魏如萱小巨蛋開唱　委屈「不知道怎麼說話」
AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD

AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD
大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停

大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停
曾莞婷模仿暴走族　也太犧牲了

曾莞婷模仿暴走族　也太犧牲了
影集《動物園》 前導預告

影集《動物園》 前導預告

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

看更多

【鵝尷尬了】鵝走路不看路　自己撞金爐後裝沒事離開

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

《世紀血案》拍攝黑幕+1！職人受害悲鳴：我們成了誤導歷史的棋子

8分鐘前0

男星失業在家遭酸沒用！老婆惡語傷人、貸款百萬不商量　婚後苦水全說了

39分鐘前0

日網紅來台錄影「全程冷臉」！還羞辱：這節目有人看嗎 主持人出面揭內幕

49分鐘前10

外出遛狗竟送命！88歲影壇巨擘鄭鎮宇驟逝　電影協會證實死訊

59分鐘前20

陸大咖歌手拋震撼彈「買下3塊地」打造演唱會樂園！有吃有喝還蓋房

1小時前11

趙正平婚後對老婆不耐煩口氣差！ 王思佳幫撐腰：長相沒禮貌講話還大聲

1小時前0

王樂妍婚後「新年首度跟夫家過」　演八點檔被酸…尪一句話閃炸！

1小時前0

樂天女孩拜會奧克拉荷馬市長　受邀NBA賽場共舞完美收官

1小時前48

「最強高中生」Ray辣女友突發文：為什麼男人總會出軌！中文開嗆：X的

1小時前1

楊烈衝突遭玻璃瓶插眼　歌王當兵開兩槍被判軍法

讀者迴響

熱門新聞

  1. 王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！
    3小時前1214
  2. Threads爆紅白富美身分曝光！「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
    6小時前107
  3. 快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製
    15小時前3451
  4. 李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」
    2/8 12:033216
  5. 「最強高中生」Ray辣女友突發文
    1小時前88
  6. 《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相
    16小時前83
  7. 唐綺陽運勢／雙魚感情有重大轉折
    7小時前4
  8. 伍思凱獨子再爆醜聞！31歲兒遭控「伸手牌」借錢不還
    6小時前165
  9. 明金成逝世4年…遺孀獨扛家計吐心聲發文惹淚
    15小時前83
  10. 快訊／寇世勳道歉！　喊話《世紀血案》劇組停止製作
    22小時前4034
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合