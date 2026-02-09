小S親口致謝！陸粉買大樓看板緬懷大S　巴黎、多倫多出現紀念長椅

記者陳芊秀／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）於2025年2月逝世，丈夫具俊曄為她設計了紀念雕像，並設置在金寶山園區，供民眾緬懷追思。她的粉絲更計畫在法國與加拿大設置大S的紀念長椅，還有大陸廣東的粉絲買下大樓廣告看板，小S知情後親自錄語音感謝。

▲巴黎、多倫多的粉絲發起募款設置大S紀念長椅。（圖／翻攝自微博）

繼去年（2025）7月有粉絲在英國倫敦設計大S紀念長椅後，吸引許多人前往獻花與致意。有網友近日在社群平台發起募款活動，希望能在巴黎的羅浮宮附近杜樂麗花園設置另一座大S紀念長椅。據悉，費用需要5000歐元（約台幣18.6萬元）即可收養一張長椅並命名。

發起人表示，希望喜愛並懷念大S的人，能在塞納河畔與她共度四季，感受愛與美的存在。而募款活動在短短兩天內便達成目標，目前計畫前往現場挑選合適位置，並與大家共同討論長椅的名稱與相關內容。另外，加拿大多倫多的粉絲也希望設置大S紀念長椅，費用大約為2530加幣（約台幣5.8萬元），募款已於2月7日達成。得知暖舉的網友紛紛留言「大家的留言好感人啊，這是熙媛的力量」、「天使的粉絲也是天使」、「謝謝你來過，謝謝大家讓她一直在」。

大陸廣州也有粉絲購下當地一座大樓的大型廣告看板，用來播放大S生前與小S的各種畫面，表達對大S的緬懷之情。而小S得知後，特別錄音表示感謝：「請幫我鄭重地感謝他們，真的很感動，很感謝。」

▲小S親錄語音感謝大陸粉絲。（圖／翻攝自微博、IG）