王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！海邊「解放鉛筆腿」泳裝照洩真實身材

記者潘慧中／綜合報導

季芹與王仁甫結婚超過10年，育有一對兒女。最近格外引起討論的是，19歲女兒樂樂已經前往澳洲雪梨，不只準備迎接大學生活，還在社群網站上傳一系列在當地海邊拍攝的泳裝照，健康甜美的形象吸引不少粉絲按讚！

▲樂樂準備迎接在澳洲的大學生活。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）



照片中，可以看到樂樂頂著一頭亮眼的紅棕色長髮，戴上具有度假氛圍的編織草帽，身穿一件深藍色的丹寧風平口背心，大方露出漂亮的肩頸線條與光滑美背，完美襯托出她的健康小麥色肌膚與陽光氣質。

▲樂樂解放穠纖合度的美腿。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）



最引人注目的莫過於樂樂穠纖合度的曲線。在側臥於礁石上的全身照中，她隨性地擺出慵懶姿勢，下半身搭配同色系的泳褲，讓一雙修長鉛筆腿在鏡頭前一覽無遺。

▲樂樂放送海邊美照。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）



事實上，季芹前幾天都和樂樂一起認識環境、布置在雪梨的小窩，兒子耶耶則開始在加拿大讀書。面對孩子們在新的一年進入人生新階段，季芹日前便有感而發地說：「我們各自在自己想走的道路上，但心裡還是緊緊的擁抱著彼此，世界紛紛擾擾，氣候變遷，未來的計劃永遠趕不上變化，我們只能珍惜彼此、把握當下，2026祝福大家都能平安、喜樂。」

▲季芹、王仁甫日前一起陪樂樂認識雪梨的環境。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）