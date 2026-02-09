LISA再簽片約下一部出演浪漫愛情電影　劇本靈感源自《新娘百分百》

▲LISA拍攝中的電影《TYGO》尚未殺青，已經立刻宣佈下一部片是愛情浪漫題材。（Netflix提供）



圖文／鏡週刊

韓團BLACKPINK的泰籍成員LISA，似乎接下來會把事業重心放在演戲上，因為她正在忙於與馬東石拍攝Netflix動作片《TYGO》，卻已經等不及宣佈，簽約主演下一部電影，是Netflix所投資未命名的浪漫愛情喜劇。

眼看BLACKPINK的最新巡演已經落幕，成員似乎也等不及重回個人事業跑道繼續衝刺，LISA演出的動作片《TYGO》還沒殺青，就已經決定了下一部電影的片約。這是她當時在泰國拍攝電視劇《白蓮花大飯店》（The White Lotus）第3季時，與該劇的監製大衛伯納德（David Bernad）相談甚歡，也赫然發現他們都共同喜歡1999年茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）主演的《新娘百分百》（Notting Hill），因此誕生了不如再來合作一部愛情電影的想法。

之後，他們找上了Netflix愛情電影《老闆送作堆》（Set It Up）編劇凱蒂席波門（Katie Silberman），完成了這部以《新娘百分百》為靈感的愛情浪漫電影劇本。但是目前這部新片尚未找到導演，劇情大綱也是處於保密階段，究竟誰會在鏡頭前與LISA談戀愛、故事是發生在西方還是亞洲、一切都尚未決定。

而她所主演的動作片《TYGO》，一月底開始在印尼拍攝外景，據悉會一直拍到3月30日結束。這次的拍攝獲得當地政府當局的大力支持，包括在雅加達週邊各個景點進行封路。印雅加達電影委員會希望能透過這一次的合作，向國際證明，印尼有心努力發展成為區域電影中心。

