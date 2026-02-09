ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
藍潔瑛性侵傳聞再起！王晶公開挺好友曾志偉：信佛的人怎會那樣做

記者陳芊秀／綜合報導

已故香港女星藍潔瑛曾以《大話西遊》中的「蜘蛛精」一角風靡影壇，更被封為「靚絕五台山」。然而，一代女神生前爆出遭影壇大哥性侵的傳聞，後來持續飽受精神病困擾，最終於2018年在家中孤獨辭世，令各界唏噓不已。網路傳聞更一度點名曾志偉，即便曾志偉曾出面澄清否認，質疑聲浪仍未平息。對此，名導王晶近日在節目中公開談論此事，力挺好友曾志偉。

▲▼曾志偉。（圖／記者孟育民攝）

▲曾志偉。（圖／記者孟育民攝）

王晶直言：「我不信」

王晶在YouTube節目「王晶笑看江湖」中表示，他同時認識曾志偉與藍潔瑛，對兩人的性格都有所了解。針對網路評論區頻頻要求他談論此事，他首度明確表態：「我不信，我覺得不會」。他認為，雖然無法斷言兩人過去是否曾有過感情糾葛，但若論及「強迫」等不當行為，以他對曾志偉的認識，「絕對不信」。

▲▼藍潔瑛性侵傳聞再起！王晶公開挺好友曾志偉。（圖／翻攝自YouTube）

▲王晶透過YT節目發聲挺曾志偉。（圖／翻攝自YouTube）

王晶揭露網路抹黑內幕

王晶進一步指出，這起傳聞之所以流傳甚廣，很可能是背後有仇人刻意雇用「水軍」操作。他觀察到，這些輿論往往隔一段時間就會拿出「死無對證」的事情出來起哄，藉此抹黑曾志偉的形象。他更點名某些業界人士不斷重提藍潔瑛事件，認為其言論缺乏實據。

為好友人品掛保證

王晶在節目中提出了兩大論點來支持曾志偉的清白。他強調曾志偉是一名虔誠的佛教徒，「一個這樣信佛的人，怎麼會那樣做呢？」。他表示認識一個人多年後，就能看見對方的底線。此外，他也提及自己過去面臨低潮，當時找曾志偉拍戲，即便預算不佳，對方也義氣相挺，「完全沒有收我錢」。最後他面對鏡頭說道：「我支持志偉，並且我希望，那些造謠生事的人不要再多說了。」

▲▼藍潔瑛性侵傳聞再起！王晶公開挺好友曾志偉。（圖／翻攝自YouTube）

▲王晶相信說道：「一個這樣信佛的人，怎麼會那樣做呢？」（圖／翻攝自YouTube）

▲▼藍潔瑛性侵傳聞再起！王晶公開挺好友曾志偉。（圖／翻攝自YouTube）

▲王晶透露低潮期時，曾志偉曾零片酬拍他的戲。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼藍潔瑛性侵傳聞再起！王晶公開挺好友曾志偉。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼藍潔瑛性侵傳聞再起！王晶公開挺好友曾志偉。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼藍潔瑛性侵傳聞再起！王晶公開挺好友曾志偉。（圖／翻攝自YouTube）

▲王晶回應網友要求談論此事，並希望造謠者不要再多說。（圖／翻攝自YouTube）

★★★一、性侵害事件警語範例：

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

