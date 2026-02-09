《大學生》茵茵被目擊華山咖啡廳約會！「甜蜜餵食」對象真實身分曝

▲2月3日下午，讀者在咖啡廳巧遇康茵茵，因為視角關係，一度無法看清楚她的約會對象。（圖／讀者提供／CTWANT提供，下同）

康茵茵日前現身台北市華山文創園區，一身亮麗氣質打扮，立刻被眼尖讀者認出，她當時在咖啡廳裡約會，席間有說有笑，還一度上演甜蜜餵食，令人好奇她約會對象究竟是誰。

2月3日下午，有讀者在華山文創園區的咖啡廳巧遇野生康茵茵。讀者透露，當時康茵茵與對坐的友人聊得不亦樂乎，因為位置關係，一度看不清楚對方身分。兩人各點了飲料、一盤生菜沙拉，據讀者描述，康茵茵還拿了叉子，大方地互相餵食，互動自然且親密，大冒粉紅泡泡。

▲事後康茵茵PO出限動，原來是跟閨蜜成語蕎約會。（圖／讀者提供／翻攝康茵茵IG）



而這位神祕約會對象到底是誰，康茵茵後來在個人社群平台解謎，曬出約會第一視角照片，原來當天的約會對象並非緋聞對象，而是她的好姐妹成語蕎，還甜稱「跟蕎寶約會」。成語蕎當天也穿著白色系服裝，兩人以「閨蜜裝」穿搭約會。成語蕎隨後並分享兩人一同前往觀賞「蜷川實花展」。

▲兩人當天還去看展。（圖／翻攝成語蕎IG）



康茵茵過去曾被拍過帶著健身教練Cliff跟成語蕎吃飯，閨蜜倆在吃飯前先大拍特拍美照，互當對方的攝影師，拍到欲罷不能，不惜把Cliff晾在一旁。而這次身邊雖然沒有護花使者，她與成語蕎這對好閨蜜行程也排得很滿，看展、喝咖啡約會，日子過得依然精采充實。

