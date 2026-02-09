伍思凱獨子再爆醜聞！31歲兒遭控「伸手牌」借錢不還…受害女踢爆

▲伍思凱獨子伍諒（原名伍靖）再被爆出多次向砲友借錢，還拖欠多時才還清。（圖／翻攝自伍諒臉書）

圖文／鏡週刊

金曲歌王伍思凱獨子伍諒（原名伍靖）日前被指控靠著星二代光環餵毒騙砲，現在又有曾和他發生關係的女子出面爆料，指伍諒在兩人來往期間不斷伸手借錢，31歲了還在當「靠爸族」，分手後，借款拖欠近2個月才還清！本刊也查詢到伍諒曾不顧前女友向法院聲請的保護令，不斷以極其難聽的字句騷擾，被檢察官提起公訴。

據爆料女子G小姐指出，她與伍思凱獨子伍諒來往期間，對方多次以各種小事向她借錢，例如修車、夜店開包廂、繳罰單等，總共借了6萬元，但還款態度消極，「我一直請他還錢，他卻不斷拖延，前後拖了將近2個月才把錢還清。」G小姐無奈表示，錢一還完，社群帳號就遭伍諒封鎖，雙方隨即斷聯，讓她感到錯愕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲伍諒（左）和網紅劉沛（右）頗有交情，曾一起合作表演。（圖／翻攝自劉沛臉書）

試探兩女一男 被切割

G小姐也透露，兩人仍有來往時，曾在深夜前往伍諒住處，隔天早上，伍諒的母親還特地感謝她來陪伍諒。除了金錢糾紛，G小姐指出，伍諒曾在性關係上提出「2女1男」的要求，遭她明確拒絕後，對方仍以「喝酒後應該可以接受」等話語試探，讓她感到不適與壓迫，最終選擇劃清界線。

▲伍諒學歷好家境優渥，卻不務正業經常當伸手牌。（圖／翻攝自伍諒IG）

擴張約砲版圖 被爆料

除了感情與私生活爭議，據本刊查詢司法資料，伍諒前女友謝女向台北地方法院聲請通常保護令；法院於2022年9月裁定核發，命伍諒不得對其施以身體或精神上不法侵害，亦不得騷擾或聯絡。然而，伍諒仍於2023年4月多次傳送訊息給謝女，寫著「妳等著看我怎麼毀掉妳的一切、看我怎麼找真正的黑道弄死妳」等，檢方認定伍諒涉違反保護令及恐嚇，依法提起公訴。

▲騙砲的新聞曝光後，伍諒還在社群上反擊。（圖／翻攝自伍諒IG）

回顧過往，伍諒8年前在美國街頭因亮刀遭警方逮捕，事後對外表示留學期間曾遭遇霸凌，出於自我防衛才隨身攜帶刀械，並提出身心狀況相關診斷證明，最終未留下前科。

伍諒以「音樂人」自居，頻繁透過交友軟體結識對象，私下傳送涉及性暗示的訊息與照片，甚至分享吸食大麻的經驗，並以免費提供為誘因邀約見面；更誇張的是，他還疑似透過已發生關係的對象牽線，認識更多女子，擴張所謂的「約砲版圖」，如今爆料陸續浮上檯面，也讓他的私生活成為外界關注焦點。

▲伍思凱（左）出道多年，至今仍非常受歡迎，經常受邀到各地演出。右為賈靜雯。（圖／東方IC）

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





更多鏡週刊報導

伸手牌星二代／男星爆欠千萬債務 求助「F奶前女友」借錢還房租

一夕洗白見初心／獨家！王菲暗捐公益醫院1.5億 李亞鵬爛19年被發現大善人

婆媽殺手辦個唱／獨家！主持深具婆媽緣 許志豪開個唱補歌手遺憾