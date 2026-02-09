ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
伍思凱獨子再爆醜聞！31歲兒遭控「伸手牌」借錢不還…受害女踢爆

伸手牌星二代／獨家！伍思凱獨子頻惹事　伍諒拖欠借款又違保護令

▲伍思凱獨子伍諒（原名伍靖）再被爆出多次向砲友借錢，還拖欠多時才還清。（圖／翻攝自伍諒臉書）

圖文／鏡週刊

金曲歌王伍思凱獨子伍諒（原名伍靖）日前被指控靠著星二代光環餵毒騙砲，現在又有曾和他發生關係的女子出面爆料，指伍諒在兩人來往期間不斷伸手借錢，31歲了還在當「靠爸族」，分手後，借款拖欠近2個月才還清！本刊也查詢到伍諒曾不顧前女友向法院聲請的保護令，不斷以極其難聽的字句騷擾，被檢察官提起公訴。

據爆料女子G小姐指出，她與伍思凱獨子伍諒來往期間，對方多次以各種小事向她借錢，例如修車、夜店開包廂、繳罰單等，總共借了6萬元，但還款態度消極，「我一直請他還錢，他卻不斷拖延，前後拖了將近2個月才把錢還清。」G小姐無奈表示，錢一還完，社群帳號就遭伍諒封鎖，雙方隨即斷聯，讓她感到錯愕。

伸手牌星二代／獨家！伍思凱獨子頻惹事　伍諒拖欠借款又違保護令

▲伍諒（左）和網紅劉沛（右）頗有交情，曾一起合作表演。（圖／翻攝自劉沛臉書）

試探兩女一男　被切割

G小姐也透露，兩人仍有來往時，曾在深夜前往伍諒住處，隔天早上，伍諒的母親還特地感謝她來陪伍諒。除了金錢糾紛，G小姐指出，伍諒曾在性關係上提出「2女1男」的要求，遭她明確拒絕後，對方仍以「喝酒後應該可以接受」等話語試探，讓她感到不適與壓迫，最終選擇劃清界線。

伸手牌星二代／獨家！伍思凱獨子頻惹事　伍諒拖欠借款又違保護令

▲伍諒學歷好家境優渥，卻不務正業經常當伸手牌。（圖／翻攝自伍諒IG）

擴張約砲版圖　被爆料

除了感情與私生活爭議，據本刊查詢司法資料，伍諒前女友謝女向台北地方法院聲請通常保護令；法院於2022年9月裁定核發，命伍諒不得對其施以身體或精神上不法侵害，亦不得騷擾或聯絡。然而，伍諒仍於2023年4月多次傳送訊息給謝女，寫著「妳等著看我怎麼毀掉妳的一切、看我怎麼找真正的黑道弄死妳」等，檢方認定伍諒涉違反保護令及恐嚇，依法提起公訴。

伸手牌星二代／獨家！伍思凱獨子頻惹事　伍諒拖欠借款又違保護令

▲騙砲的新聞曝光後，伍諒還在社群上反擊。（圖／翻攝自伍諒IG）

回顧過往，伍諒8年前在美國街頭因亮刀遭警方逮捕，事後對外表示留學期間曾遭遇霸凌，出於自我防衛才隨身攜帶刀械，並提出身心狀況相關診斷證明，最終未留下前科。

伍諒以「音樂人」自居，頻繁透過交友軟體結識對象，私下傳送涉及性暗示的訊息與照片，甚至分享吸食大麻的經驗，並以免費提供為誘因邀約見面；更誇張的是，他還疑似透過已發生關係的對象牽線，認識更多女子，擴張所謂的「約砲版圖」，如今爆料陸續浮上檯面，也讓他的私生活成為外界關注焦點。

伸手牌星二代／獨家！伍思凱獨子頻惹事　伍諒拖欠借款又違保護令

▲伍思凱（左）出道多年，至今仍非常受歡迎，經常受邀到各地演出。右為賈靜雯。（圖／東方IC）

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



分享給朋友：

追蹤我們：

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製：我身份本身就是傷害

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製：我身份本身就是傷害

11小時前

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」！低胸中空全被拍 21秒晃臀片激辣

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」！低胸中空全被拍 21秒晃臀片激辣

22小時前

Threads爆紅白富美身分曝光！　竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

Threads爆紅白富美身分曝光！　竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

2小時前

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相：算詐騙吧

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相：算詐騙吧

13小時前

明金成逝世4年…遺孀獨扛家計吐心聲　「想念變日常」發文惹淚

明金成逝世4年…遺孀獨扛家計吐心聲　「想念變日常」發文惹淚

11小時前

伍思凱獨子再爆醜聞！31歲兒遭控「伸手牌」借錢不還…受害女踢爆

伍思凱獨子再爆醜聞！31歲兒遭控「伸手牌」借錢不還…受害女踢爆

2小時前

快訊／寇世勳道歉！　重磅喊話《世紀血案》劇組：停止後續製作

快訊／寇世勳道歉！　重磅喊話《世紀血案》劇組：停止後續製作

18小時前

Junior、夏語心道歉！認未查證參演《世紀血案》　喊話停製拒看

Junior、夏語心道歉！認未查證參演《世紀血案》　喊話停製拒看

12小時前

祖雄2歲女兒驚吐家庭地位！　神模仿「佳娜家中真面目」笑翻網

祖雄2歲女兒驚吐家庭地位！　神模仿「佳娜家中真面目」笑翻網

10小時前

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　限動黑底大字「對不起」

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　限動黑底大字「對不起」

22小時前

文化部強調「沒補助《世紀血案》」　李遠重砲開轟：簡直踐踏臺灣人

文化部強調「沒補助《世紀血案》」　李遠重砲開轟：簡直踐踏臺灣人

15小時前

傅孟柏再談《豆腐媽媽》工安意外　曝新片劇組1舉動：很有安全感

傅孟柏再談《豆腐媽媽》工安意外　曝新片劇組1舉動：很有安全感

10小時前

