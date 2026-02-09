傅孟柏再談《豆腐媽媽》工安意外　曝新片劇組1舉動：很有安全感

記者蔡宜芳／綜合報導

男星傅孟柏日前為八點檔《豆腐媽媽》替身演員重傷意外發聲，而剛拍完電影新作的他，8日再度有感而發，強調片場工安的重要性，也希望受傷的蘇姓演員能早日康復。

▲傅孟柏日前發文怒轟《豆腐媽媽》劇組不重視安全問題。（圖／翻攝自Facebook／傅孟柏Fu Meng-Po）

傅孟柏表示，雖然新作動作戲量龐大，但他在整個過程中都很有安全感。他提到，副導每天開拍前，都會集合所有人召開「安全會議」，雖然只是提醒天雨路滑等小事，但他認為很重要，「會不會有某個同仁某天剛好狀態不好，可能跟家人女友吵架、可能生病身體不適，然後因為某一個危險瞬間腦裡閃過開工前副導演的那些苦口婆心，而避掉危險意外？躲過了可能骨折縫針，甚至撿回一條命？有沒有可能？絕對有！」

▲傅孟柏透露自己的新片劇組每天都會召開安全會議。（圖／翻攝自Facebook／傅孟柏Fu Meng-Po）

傅孟柏提到因工作途中墜谷的已故攝影師黃柏雄，坦言「連回想都不忍」，也因此更深刻體認到工安實踐的義務，「我們更有義務要好好的實踐，不敢說這部電影會多厲害多好看（才剛拍完），但對於安全防範意識的部分絕對非常值得效仿。」

傅孟柏也感謝自己在新片中的替身演員，笑稱自己常想搶替身的戲份，卻反被對方專業守護，「現場甚至已經開玩笑說我才是他的替身。」他強調，正因有這些熱愛動作戲的演員，才能讓自己看起來「很強很帥」，對於這些幕後英雄的專業付出，他滿懷敬意與感激。

【傅孟柏社群全文】

電影「即刻刺殺」拍攝完畢，今天晚上舉行了殺青酒。

如同片名，這是一部動作元素滿滿的動作電影，

與四號導演和許多的動作演員算是舊識，

但也認識了不少新朋友，是一次很開心的合作，

搭檔朱栢康也超級厲害，對起戲來非常過癮。

雖說動作戲量龐大，整個拍攝過程卻是很有安全感的，

小皮小肉的擦傷流血肯定不會少，但我們從頭到尾都很「安全」，副導演小三每天開拍前都會叫所有人集合開一個「安全會議」，不外乎就是提醒大家、天雨路滑，小心腳步小心這個那個，和那些跟我平時帶小朋友出門小心的事情差不多，但你說這些東西重不重要？

會不會有某個同仁某天剛好狀態不好，可能跟家人女友吵架、可能生病身體不適，然後因為某一個危險瞬間腦裡閃過開工前副導演的那些苦口婆心，而避掉危險意外？躲過了可能骨折縫針，甚至撿回一條命？有沒有可能？絕對有！

幾年前合作美食無間的攝影雄爺墜崖的遺憾，

連回想都不忍，如今拍攝環境已經開始重視工安，

我們更有義務要好好的實踐，不敢說這部電影會多厲害多好看（才剛拍完），但對於安全防範意識的部分絕對非常值得效仿。

補充一下，每當拍攝動作戲的時候，例如圍毆或者一對多的廝殺，武術指導跟我說，今天都是動作組的演員時，我都會很開心，因為他們的專業，會讓我看起來很強很帥。可能我有點一廂情願，但這些熱愛動作戲的演員確實成就了很多精彩的瞬間，在這裡由衷的感謝他們

（我一直想辦法搶我的替身的戲份，因為我發現很多時候他都不讓我自己來，我覺得他想取代我，現場甚至已經開玩笑的說我才是他的替身）。

總之謝謝大家，祝電影大賣，闔家平安，

新年快樂，德揚早日康復