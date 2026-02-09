ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

明金成遺孀發文惹淚
12星座一週運勢
《世紀血案》導演道歉！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林義雄 李千娜 賈永婕 王瑞德 史明 魏如萱 賴薇拉 依依

傅孟柏再談《豆腐媽媽》工安意外　曝新片劇組1舉動：很有安全感

記者蔡宜芳／綜合報導

男星傅孟柏日前為八點檔《豆腐媽媽》替身演員重傷意外發聲，而剛拍完電影新作的他，8日再度有感而發，強調片場工安的重要性，也希望受傷的蘇姓演員能早日康復。

▲▼傅孟柏再談《豆腐》意外　曝新片劇組1舉動：很有安全感。（圖／翻攝自Facebook／傅孟柏Fu Meng-Po）

▲傅孟柏日前發文怒轟《豆腐媽媽》劇組不重視安全問題。（圖／翻攝自Facebook／傅孟柏Fu Meng-Po）

傅孟柏表示，雖然新作動作戲量龐大，但他在整個過程中都很有安全感。他提到，副導每天開拍前，都會集合所有人召開「安全會議」，雖然只是提醒天雨路滑等小事，但他認為很重要，「會不會有某個同仁某天剛好狀態不好，可能跟家人女友吵架、可能生病身體不適，然後因為某一個危險瞬間腦裡閃過開工前副導演的那些苦口婆心，而避掉危險意外？躲過了可能骨折縫針，甚至撿回一條命？有沒有可能？絕對有！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼傅孟柏再談《豆腐》意外　曝新片劇組1舉動：很有安全感。（圖／翻攝自Facebook／傅孟柏Fu Meng-Po）

▲傅孟柏透露自己的新片劇組每天都會召開安全會議。（圖／翻攝自Facebook／傅孟柏Fu Meng-Po）

傅孟柏提到因工作途中墜谷的已故攝影師黃柏雄，坦言「連回想都不忍」，也因此更深刻體認到工安實踐的義務，「我們更有義務要好好的實踐，不敢說這部電影會多厲害多好看（才剛拍完），但對於安全防範意識的部分絕對非常值得效仿。」

傅孟柏也感謝自己在新片中的替身演員，笑稱自己常想搶替身的戲份，卻反被對方專業守護，「現場甚至已經開玩笑說我才是他的替身。」他強調，正因有這些熱愛動作戲的演員，才能讓自己看起來「很強很帥」，對於這些幕後英雄的專業付出，他滿懷敬意與感激。

【傅孟柏社群全文】

電影「即刻刺殺」拍攝完畢，今天晚上舉行了殺青酒。
如同片名，這是一部動作元素滿滿的動作電影，
與四號導演和許多的動作演員算是舊識，
但也認識了不少新朋友，是一次很開心的合作，
搭檔朱栢康也超級厲害，對起戲來非常過癮。
雖說動作戲量龐大，整個拍攝過程卻是很有安全感的，
小皮小肉的擦傷流血肯定不會少，但我們從頭到尾都很「安全」，副導演小三每天開拍前都會叫所有人集合開一個「安全會議」，不外乎就是提醒大家、天雨路滑，小心腳步小心這個那個，和那些跟我平時帶小朋友出門小心的事情差不多，但你說這些東西重不重要？
會不會有某個同仁某天剛好狀態不好，可能跟家人女友吵架、可能生病身體不適，然後因為某一個危險瞬間腦裡閃過開工前副導演的那些苦口婆心，而避掉危險意外？躲過了可能骨折縫針，甚至撿回一條命？有沒有可能？絕對有！
幾年前合作美食無間的攝影雄爺墜崖的遺憾，
連回想都不忍，如今拍攝環境已經開始重視工安，
我們更有義務要好好的實踐，不敢說這部電影會多厲害多好看（才剛拍完），但對於安全防範意識的部分絕對非常值得效仿。
補充一下，每當拍攝動作戲的時候，例如圍毆或者一對多的廝殺，武術指導跟我說，今天都是動作組的演員時，我都會很開心，因為他們的專業，會讓我看起來很強很帥。可能我有點一廂情願，但這些熱愛動作戲的演員確實成就了很多精彩的瞬間，在這裡由衷的感謝他們
（我一直想辦法搶我的替身的戲份，因為我發現很多時候他都不讓我自己來，我覺得他想取代我，現場甚至已經開玩笑的說我才是他的替身）。
總之謝謝大家，祝電影大賣，闔家平安，
新年快樂，德揚早日康復

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

傅孟柏豆腐媽媽

推薦閱讀

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製：我身份本身就是傷害

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製：我身份本身就是傷害

1小時前

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」！低胸中空全被拍 21秒晃臀片激辣

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」！低胸中空全被拍 21秒晃臀片激辣

12小時前

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相：算詐騙吧

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相：算詐騙吧

3小時前

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　限動黑底大字「對不起」

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　限動黑底大字「對不起」

12小時前

明金成逝世4年…遺孀獨扛家計吐心聲　「想念變日常」發文惹淚

明金成逝世4年…遺孀獨扛家計吐心聲　「想念變日常」發文惹淚

1小時前

快訊／寇世勳道歉！　重磅喊話《世紀血案》劇組：停止後續製作

快訊／寇世勳道歉！　重磅喊話《世紀血案》劇組：停止後續製作

9小時前

林宅血案林奐均「9歲中6刀」活下來！奪金曲獎…陶晶瑩頒獎禮哽咽

林宅血案林奐均「9歲中6刀」活下來！奪金曲獎…陶晶瑩頒獎禮哽咽

9小時前

傅孟柏再談《豆腐媽媽》工安意外　曝新片劇組1舉動：很有安全感

傅孟柏再談《豆腐媽媽》工安意外　曝新片劇組1舉動：很有安全感

41分鐘前

Junior、夏語心道歉！認未查證參演《世紀血案》　喊話停製拒看

Junior、夏語心道歉！認未查證參演《世紀血案》　喊話停製拒看

3小時前

祖雄2歲女兒驚吐家庭地位！　神模仿「佳娜家中真面目」笑翻網

祖雄2歲女兒驚吐家庭地位！　神模仿「佳娜家中真面目」笑翻網

1小時前

《葉問》巨星「暴瘦一整圈」被傳患愛滋　家屬揭真相…證實罹癌三期

《葉問》巨星「暴瘦一整圈」被傳患愛滋　家屬揭真相…證實罹癌三期

5小時前

魏如萱開唱嘉賓太狂！　「連前夫都搶著來看」尷尬互動曝光

魏如萱開唱嘉賓太狂！　「連前夫都搶著來看」尷尬互動曝光

5小時前

熱門影音

李毓芬跳舞

李毓芬跳舞
李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上
田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好

田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好
GD太愛按讚「指紋都磨光」　一有空就滑IG：瘋狂快速按讚

GD太愛按讚「指紋都磨光」　一有空就滑IG：瘋狂快速按讚
邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎

邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」

許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」
「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助

「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助
魏如萱小巨蛋開唱　委屈「不知道怎麼說話」

魏如萱小巨蛋開唱　委屈「不知道怎麼說話」
AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD

AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD
大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停

大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停
曾莞婷模仿暴走族　也太犧牲了

曾莞婷模仿暴走族　也太犧牲了
影集《動物園》 前導預告

影集《動物園》 前導預告

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

看更多

小薰自彈自唱〈再見的時候〉 夢回《陽光女子合唱團》年輕版玉英奶奶

即時新聞

剛剛
剛剛
41分鐘前1

傅孟柏再談《豆腐媽媽》工安意外　曝新片劇組1舉動：很有安全感

1小時前1

祖雄2歲女兒驚吐家庭地位！　神模仿「佳娜家中真面目」笑翻網

1小時前22

明金成逝世4年…遺孀獨扛家計吐心聲　「想念變日常」發文惹淚

1小時前933

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製：我身份本身就是傷害

3小時前79

Junior、夏語心道歉！認未查證參演《世紀血案》　喊話停製拒看

3小時前21

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相：算詐騙吧

4小時前3

逢甲連續驚見「7演藝圈大咖」整條夜市塞爆　轉頭一看是柯震東！

4小時前1

Junior、夏語心有演《世紀血案》　「臨時缺席殺青宴」被抓包出征

4小時前21

魏如萱開唱險被嗆到！　自爆「1危險挑戰」嘆：金曲歌后不好當

5小時前1

娘娘怒嗆「打拋豬加番茄是死罪」！大膽發言：去泰國沒拉肚子，等於沒去過

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製
    1小時前1833
  2. 李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」
    12小時前3016
  3. 《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相
    3小時前41
  4. 快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　
    12小時前5663
  5. 明金成逝世4年…遺孀獨扛家計吐心聲發文惹淚
    1小時前42
  6. 快訊／寇世勳道歉！　喊話《世紀血案》劇組停止製作
    9小時前4034
  7. 林宅血案9歲長女中6刀活下來！林奐均奪金曲獎陶晶瑩哽咽
    9小時前4224
  8. 傅孟柏再談《豆腐》意外　曝新片劇組1舉動：很有安全感
    41分鐘前1
  9. Junior、夏語心道歉！認未查證參演《世紀血案》
    3小時前149
  10. 祖雄2歲女驚吐家庭地位！神模仿「佳娜家中真面目」
    1小時前1
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合