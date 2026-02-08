祖雄2歲女兒驚吐家庭地位！　神模仿「佳娜家中真面目」笑翻網

記者蔡宜芳／綜合報導

馬來西亞男星祖雄2023年宣布與烏克蘭女星佳娜結婚，育有一個女兒內內、兒子季季。夫妻倆8日上傳和女兒互動的影片，沒想到竟意外揭露家庭地位，讓佳娜急忙喊冤，笑翻網友。

▲祖雄和佳娜育有一對兒女。（圖／翻攝自Instagram／karina_kiril_tai_official）

影片中，祖雄好奇詢問女兒：「妳比較怕爸爸，還是比較怕媽媽？」內內毫不猶豫地回答「怕媽媽」，還語出驚人地加碼爆料說：「爸爸也怕媽媽！」一旁的佳娜聽聞後，趕緊追問原因，內內隨即展現模仿天賦，模仿佳娜平時在家大喊祖雄名字的模樣，並一臉正經地評論：「我們的媽媽很兇。」讓祖雄忍不住笑出來。

▲▼內內童言童語揭露家庭地位。（圖／翻攝自Instagram／karina_kiril_tai_official）

對此，佳娜趕緊為自己平反說：「我沒有很兇，我很溫柔！」試圖挽回「慈母」形象。然而，內內顯然不買單，仍強調「爸爸很怕，怕媽媽」，完全不給面子，影片引網友紛紛笑說「每次語出驚人，好好笑」、「內內很會觀察」、「不小心把家裡面的狀況說出來」、「誰餵她吃了誠實豆沙包」。