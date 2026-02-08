ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

明金成遺孀發文惹淚
12星座一週運勢
《世紀血案》導演道歉！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林義雄 李千娜 賈永婕 王瑞德 史明 魏如萱 賴薇拉 依依

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製：我身份本身就是傷害

記者黃庠棻／台北報導

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」，因未取得當事人林義雄家屬授權便強行拍攝，引發社會強烈抵制與撻伐，主演寇世勳、夏騰宏、楊小黎、簡嫚書、黃河皆紛紛發文道歉。導演徐琨華更在稍早發出聲明。

▲▼《世紀血案》殺青記者會-楊小黎、李千那、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）

▲《世紀血案》殺青記者會。（圖／記者周宸亘攝）

徐琨華稍早發出6點聲明，他先解釋《世紀血案》的劇本是由出品人蘇敬軾所撰寫，製作人郭木盛找上他，希望能由他承接，在雙方第一次溝通時，他曾提及「當事⼈及家屬的意願問題以及相關溝通」，但當時出品人回應「因為林義雄先⽣曾公開表示不願談及家門不幸之事，他希望在此事尊重林先⽣的意願的情況下，推進電影工作。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《世紀血案》殺青記者會-楊小黎、李千那、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）

▲《世紀血案》殺青記者會。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，徐琨華也強調「我成長在台灣民主⾃由的社會，明瞭是非與正義的價值。然而，過去自戒嚴以來的社會傷痕至今尚未完全弭平，這使得我個人的身世背景跟林家血案這個悲劇本身，迄今仍存在著難以忽略的調適難度。」

對此，徐琨華坦言自己在⼀開始有提醒出品⼈、製片⼈，直言「但我忽略了我的身份本身，對受害者家屬而言就是⼀種傷害，這是我思慮不周，我願意承受所有的指教，為傷痕的彌合而努力。同時，也希望大家不需要把焦點轉移到跟這部電影無關的我的家人身上。」

至於電影剛拍完就陷入爭議，徐琨華宣布「作為導演，為了表示對林義雄先生的歉意，我將即刻暫停參與本片的所有後製⼯作。」他也解釋自己沒有參與殺青記者會的原因，透露「殺青酒時的記者會我並不是刻意缺席，而是不知道殺青酒會之前有記者會，也沒有受邀。」

《世紀血案》導演徐琨華聲明

關⼼林宅血案與電影《世紀血案》的社會⼤眾，大家好，我是《世紀血案》的導演徐琨華。
這些日子以來，從《世紀血案》殺青記者會開始，引起社交媒體與大衆傳媒的疑慮與爭議、造成社會資源的耗費，我作為由製作公司聘⽤的導演，有責任去回應⼤眾的疑慮，並對錯誤負起責任並道歉。

以下，針對我參與這部電影⼯作的實情，以及我的理解與判斷，逐項說明。

1. 2025年8月，製片⼈郭木盛先⽣將《世紀血案》劇本遞給了我，劇本由出品⼈蘇敬軾先生親⾃編劇完成，當時正在尋找導演。郭先生希望我和蘇先⽣接觸討論是否承接導演⼯作。第⼀次溝通時，我曾提及當事⼈及家屬的意願問題以及相關溝通，蘇先⽣的回應是「因為林義雄先⽣曾公開表示不願談及家門不幸之事，他希望在此事尊重林先⽣的意願的情況下，推進電影工作。」

同時，我因為在其劇本中，讀到的都是對林先⽣及其家人方方面面的正面描寫，並且為其遭遇感到悲憤不平，在這情況下我便接受了這樣的說法，並接下了這個工作。

但如今我明瞭到這個判斷是遠遠不足的，林先⽣與家屬的感受仍然是本片籌備當中最關鍵最重要的因素。在這一點上，我身為導演，確有思慮不周之處，必須向林先⽣與家屬誠摯地道歉。

2. 我誠心希望關心此事的各方人士，不再怪罪參與這部電影的所有演員與⼯作⼈員。絕⼤部分的演員是因為我⽽參與演出，我很感激他們的參與，但我身為導演沒能保護好演員與⼯作⼈員的這份信任，讓他們受到指責並不得不面對爭議，我深感抱歉。

3. 我成長在台灣⺠主⾃由的社會，明瞭是非與正義的價值。然而，過去自戒嚴以來的社會傷痕至今尚未完全弭平，這使得我個人的身世背景跟林家血案這個悲劇本身，迄今仍存在著難以忽略的調適難度。

雖然⼀開始我有提醒出品⼈和製片⼈，但我忽略了我的⾝份本⾝，對受害者家屬⽽⾔就是⼀種傷害，這是我思慮不周，我願意承受所有的指教，為傷痕的彌合而努力。同時，也希望大家不需要把焦點轉移到跟這部電影無關的我的家人身上。

4. 我本著尊重電影是⼀個團隊分⼯及職場倫理，作為⼀名由製片⼈與製作公司雇⽤的導演，我負責把劇本影像化以外，在本片製作過程中沒有其他太多的話語權和決策權。

殺青酒時的記者會我並不是刻意缺席，而是不知道殺青酒會之前有記者會，也沒有受邀。不久，當這部片引發公眾疑慮之時，我認為作為⼀名⼯作⼈員應該謹守分際，不應在劇組發出聲明之前發⾔，但這樣的延宕出面也引發社會多⽇爭議，我也深感歉意並責無旁貸。

雖然這部電影並非由我發起，但當我點頭接下導演⼯作的那⼀刻，我就必須對這部作品的品質與公評負起責任。

5. 作為導演，為了表示對林義雄先生的歉意，我將即刻暫停參與本片的所有後製⼯作。

6. 最後，對於曾經給我⼯作機會、讓我得以學習成長的老師們和前輩們，我認為電影作品能讓觀眾在離開戲院後開啟討論和對話，卻疏忽了上述種種前提，這部分是我不夠成熟，希望我的⾏為不會壓縮往後台灣電影難得的創作自由與對話空間。

對所有關⼼此事的朋友，深深鞠躬，抱歉，給你惹⿇煩了。
最後再次向林義雄先生和其家屬至上我的歉意。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

世紀血案簡嫚書楊小黎李千娜寇世勳夏騰宏徐琨華

推薦閱讀

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製：我身份本身就是傷害

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製：我身份本身就是傷害

1小時前

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」！低胸中空全被拍 21秒晃臀片激辣

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」！低胸中空全被拍 21秒晃臀片激辣

12小時前

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相：算詐騙吧

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相：算詐騙吧

3小時前

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　限動黑底大字「對不起」

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　限動黑底大字「對不起」

12小時前

明金成逝世4年…遺孀獨扛家計吐心聲　「想念變日常」發文惹淚

明金成逝世4年…遺孀獨扛家計吐心聲　「想念變日常」發文惹淚

1小時前

快訊／寇世勳道歉！　重磅喊話《世紀血案》劇組：停止後續製作

快訊／寇世勳道歉！　重磅喊話《世紀血案》劇組：停止後續製作

9小時前

林宅血案林奐均「9歲中6刀」活下來！奪金曲獎…陶晶瑩頒獎禮哽咽

林宅血案林奐均「9歲中6刀」活下來！奪金曲獎…陶晶瑩頒獎禮哽咽

9小時前

傅孟柏再談《豆腐媽媽》工安意外　曝新片劇組1舉動：很有安全感

傅孟柏再談《豆腐媽媽》工安意外　曝新片劇組1舉動：很有安全感

40分鐘前

Junior、夏語心道歉！認未查證參演《世紀血案》　喊話停製拒看

Junior、夏語心道歉！認未查證參演《世紀血案》　喊話停製拒看

3小時前

祖雄2歲女兒驚吐家庭地位！　神模仿「佳娜家中真面目」笑翻網

祖雄2歲女兒驚吐家庭地位！　神模仿「佳娜家中真面目」笑翻網

1小時前

《葉問》巨星「暴瘦一整圈」被傳患愛滋　家屬揭真相…證實罹癌三期

《葉問》巨星「暴瘦一整圈」被傳患愛滋　家屬揭真相…證實罹癌三期

5小時前

魏如萱開唱嘉賓太狂！　「連前夫都搶著來看」尷尬互動曝光

魏如萱開唱嘉賓太狂！　「連前夫都搶著來看」尷尬互動曝光

5小時前

熱門影音

李毓芬跳舞

李毓芬跳舞
李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上
田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好

田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好
GD太愛按讚「指紋都磨光」　一有空就滑IG：瘋狂快速按讚

GD太愛按讚「指紋都磨光」　一有空就滑IG：瘋狂快速按讚
邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎

邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」

許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」
「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助

「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助
魏如萱小巨蛋開唱　委屈「不知道怎麼說話」

魏如萱小巨蛋開唱　委屈「不知道怎麼說話」
AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD

AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD
大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停

大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停
曾莞婷模仿暴走族　也太犧牲了

曾莞婷模仿暴走族　也太犧牲了
影集《動物園》 前導預告

影集《動物園》 前導預告

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

看更多

小薰自彈自唱〈再見的時候〉 夢回《陽光女子合唱團》年輕版玉英奶奶

即時新聞

剛剛
剛剛
40分鐘前1

傅孟柏再談《豆腐媽媽》工安意外　曝新片劇組1舉動：很有安全感

1小時前1

祖雄2歲女兒驚吐家庭地位！　神模仿「佳娜家中真面目」笑翻網

1小時前22

明金成逝世4年…遺孀獨扛家計吐心聲　「想念變日常」發文惹淚

1小時前933

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製：我身份本身就是傷害

3小時前79

Junior、夏語心道歉！認未查證參演《世紀血案》　喊話停製拒看

3小時前21

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相：算詐騙吧

4小時前3

逢甲連續驚見「7演藝圈大咖」整條夜市塞爆　轉頭一看是柯震東！

4小時前1

Junior、夏語心有演《世紀血案》　「臨時缺席殺青宴」被抓包出征

4小時前21

魏如萱開唱險被嗆到！　自爆「1危險挑戰」嘆：金曲歌后不好當

5小時前1

娘娘怒嗆「打拋豬加番茄是死罪」！大膽發言：去泰國沒拉肚子，等於沒去過

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製
    1小時前1833
  2. 李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」
    12小時前3016
  3. 《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相
    3小時前41
  4. 快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　
    12小時前5663
  5. 明金成逝世4年…遺孀獨扛家計吐心聲發文惹淚
    1小時前42
  6. 快訊／寇世勳道歉！　喊話《世紀血案》劇組停止製作
    9小時前4034
  7. 林宅血案9歲長女中6刀活下來！林奐均奪金曲獎陶晶瑩哽咽
    9小時前4224
  8. 傅孟柏再談《豆腐》意外　曝新片劇組1舉動：很有安全感
    40分鐘前1
  9. Junior、夏語心道歉！認未查證參演《世紀血案》
    3小時前149
  10. 祖雄2歲女驚吐家庭地位！神模仿「佳娜家中真面目」
    1小時前1
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合