ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

琳妲買iPhone 17犒賞自己「不到2小時GG」
宜蘭最狂尾牙「老闆加碼1000萬」
Janet自爆憂鬱症纏身3年！馬桶前痛哭
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林義雄 李千娜 賈永婕 王瑞德 史明 魏如萱 賴薇拉 依依

Junior、夏語心道歉！認未查證參演《世紀血案》　喊話停製拒看

記者蔡宜芳／綜合報導

電影《世紀血案》未獲授權風波延燒，藝人Junior（韓宜邦）與夏語心都被抓包有參演作品，卻沒有出面回應風波，引網友撻伐。兩人8日終於打破沈默，分別在社群發聲道歉。

▲▼Junior、夏語心道歉！認未查證參演《世紀血案》。（圖／翻攝自Facebook／Junior 韓宜邦、夏語心）

▲Junior、夏語心為參演《世紀血案》道歉。（圖／翻攝自Facebook／Junior 韓宜邦、夏語心）

Junior表示，當初抱著詮釋康寧祥的使命感接演，且合約載明「已獲得合法授權」，自己才沒有進一步查證。他坦言，過去習慣相信劇組與合約，這次顯然不夠謹慎，「歷史，不能被扭曲、不能被篡改，這是每個人都該有的共識。」他也正式表態，呼籲製片方停止電影後製行為，「並在取得當事人認可之前不得繼續。」若電影上映，絕對不會進戲院觀看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《世紀血案》殺青記者會-李千那。（圖／記者周宸亘攝）

▲《世紀血案》殺青記者會背板有Junior和夏語心的名字，但兩人當天臨時取消出席。（圖／記者周宸亘攝）

針對外界質疑，Junior直言，身處影視圈，並非每個人都覺得自己有權利過問導演背景、資金來源等細節，但這次教訓讓他體認到這是演員應有的義務，「所以，
我無法卸責，我為自己的錯誤道歉， 對因為這部電影而被再一次拉扯傷口的人傳遞我的歉疚。我將銘記在心，往後的日子，務必更加謹慎小心。」

夏語心也同步發出道歉，坦言因為對歷史案件了解不足，也欠缺思考，在未求證劇組是否取得同意的情況下，就客串演出，對相關人員造成了無法挽回的傷害，「再次向林義雄先生及其家屬、每位受難者及其家屬、林宅事件所有相關人士道歉。未來我將不再參與電影的一切後續，帶著此次教訓謹慎的面對每一份工作，對不起。」

【Junior社群全文】

首先，我想跟大家道歉，對不起。
這幾天我反覆的思考，我的道歉能怎麼做。
當初收到通知有可能要客串康寧祥先生一角，心裡的情緒是很洶湧的，因為能夠出演如此出色與值得人們尊敬的人物。
在收集康寧祥先生的事蹟資料時我只想著如何才能好好詮釋，絕無不敬或是企圖想要顛覆歷史。
演出的那段時間，雖然場次不多，但心情是很低落沈重的。
記得幽暗的醫院走廊裡，燈光組還在架燈，我與夏先生各在走廊的一邊，彼此沒說一句話。
因為我們都知道，這不是能輕鬆面對的戲。
那場戲，我抱著飾演林義雄先生的夏先生痛哭，他崩潰得撕心裂肺。我在一旁緊緊抱著他，心裡苦不堪言，那是我光靠揣摩就無法承受的痛。
我的責任，是儘量還原當時發生的事情。
必須承認，演員的路上我曾經被教育過劇本裡你的角色不該知道的事情，你就不能細看太多，因為那會影響你的表演。
角色不知道的事情，你如果知道了，很容易在詮釋時作出錯誤反應而留下不該有的痕跡。所以我會在大略看完劇本後，找出有我的片段開始投入做功課。
剩下的，我必須相信我的導演，至少對我而言如此。
但...很顯然這次完全顯現了我的做法遠遠不夠謹慎，尤其是對真實發生過的歷史，令人悲痛不已的事實。
過去，我接演過不少真人真事翻拍的角色，
劇組們都有來來回回跟本尊討論以及徵求同意，因此多年下來，我疏忽了。
我以為這些事情理所當然，在合約上製作方也明確寫著拍攝已獲得合法授權，然而我卻並未進一步的查證。
這幾天我重新去看了合約上所謂的授權，也查了一些資料，在我們的認知裡，授權就是必須取得相關當事者的同意，所以我也認為當事人都同意了劇本。
但很遺憾，我錯了，原來跟我理解的事實相差甚遠。
但我不能把一切歸咎於他人的責任，這本是我該嚴肅針對合約查證的事情，不該因此鬆懈。
有人問：怎麼接戲前都不問問導演背景？怎麼都不搞清楚資金來源？
我可以理解你們的疑惑，這樣的疑問很直接了當。可是我們身在這個行業，並不是每個人都覺得自己有權利過問這些，也並不是每個問題都一定會有正確答案，更遑論該去想到要去搞清楚劇組的親戚背景。
但是經過這次，我學到了，這都是我們該有的權利與義務。
所以，
我無法卸責，
我為自己的錯誤道歉， 對因為這部電影而被再一次拉扯傷口的人傳遞我的歉疚。
我將銘記在心，往後的日子，務必更加謹慎小心。
歷史，不能被扭曲、不能被篡改，這是每個人都該有的共識。
這份道歉或許無法表達我心中的歉疚，
但我仍誠摯的向因為這部電影而被迫再次受到傷害的人道歉，
向康寧祥先生、林義雄先生、林義雄先生的家屬以及此事件相關人士，
我很抱歉，對不起。
我呼籲製片方停止電影後製行為，並在取得當事人認可之前不得繼續。
即便最後上映了，我不會選擇進戲院看這部電影，這次，我會做出正確的選擇。

【夏語心社群全文】

我是夏語心。
首先，在這裡慎重地向林義雄先生、方素敏女士、林奐均女士、田秋堇女士以及每一位相關人士與受難者和家屬道歉。在未知劇組並未取得林義雄先生同意以及自己沒有主動求證的情況下客串了世紀血案一角，對相關人員造成了無法挽回的傷害，我很抱歉，對不起。
因為對於歷史案件的了解不足也欠缺思考，忽略了該有的尊重，造成了此次風波，我非常遺憾。再次向林義雄先生及其家屬、每位受難者及其家屬、林宅事件所有相關人士道歉。
未來我將不再參與電影的一切後續，帶著此次教訓謹慎的面對每一份工作，對不起。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

世紀血案Junior夏語心韓宜邦

推薦閱讀

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　限動黑底大字「對不起」

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　限動黑底大字「對不起」

10小時前

獨／《世紀血案》已燒5千萬！製作人認「怕林家拒絕」　嘆李千娜發言：看不下去

獨／《世紀血案》已燒5千萬！製作人認「怕林家拒絕」　嘆李千娜發言：看不下去

2/7 20:01

快訊／寇世勳道歉！　重磅喊話《世紀血案》劇組：停止後續製作

快訊／寇世勳道歉！　重磅喊話《世紀血案》劇組：停止後續製作

6小時前

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」！低胸中空全被拍 21秒晃臀片激辣

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」！低胸中空全被拍 21秒晃臀片激辣

10小時前

林宅血案林奐均「9歲中6刀」活下來！奪金曲獎…陶晶瑩頒獎禮哽咽

林宅血案林奐均「9歲中6刀」活下來！奪金曲獎…陶晶瑩頒獎禮哽咽

7小時前

立威廉照背部MRI竟發現罹癌！認身心崩潰…挖出11年前遺書重安排

立威廉照背部MRI竟發現罹癌！認身心崩潰…挖出11年前遺書重安排

13小時前

《葉問》巨星「暴瘦一整圈」被傳患愛滋　家屬揭真相…證實罹癌三期

《葉問》巨星「暴瘦一整圈」被傳患愛滋　家屬揭真相…證實罹癌三期

3小時前

《世紀血案》燒更大！　「影射史明是兇手」疑電影劇本流出

《世紀血案》燒更大！　「影射史明是兇手」疑電影劇本流出

15小時前

吳克群節目槓上樂評人　他發文反擊「在我面前裝」：你了解我嗎

吳克群節目槓上樂評人　他發文反擊「在我面前裝」：你了解我嗎

5小時前

陳為民突拋震撼彈！YT頻道「即日起停更」　認了：面臨最大危機

陳為民突拋震撼彈！YT頻道「即日起停更」　認了：面臨最大危機

10小時前

名嘴揭林宅血案秘辛「警組護屍大隊日換冰櫃」　轟演員：怎知弒親痛

名嘴揭林宅血案秘辛「警組護屍大隊日換冰櫃」　轟演員：怎知弒親痛

23小時前

殺青才知《世紀血案》沒授權？楊小黎凌晨發聲：合約上寫取得授權

殺青才知《世紀血案》沒授權？楊小黎凌晨發聲：合約上寫取得授權

15小時前

熱門影音

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上
許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」

許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」
邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎

邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎
《豆腐媽媽》替身墜樓頭部重創　未婚妻控「沒得到一句對不起」

《豆腐媽媽》替身墜樓頭部重創　未婚妻控「沒得到一句對不起」
AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD

AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD
微博之夜／章若楠、古力娜扎當眾慘跌　王安宇在旁一直護著她

微博之夜／章若楠、古力娜扎當眾慘跌　王安宇在旁一直護著她
「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助

「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助
《豆腐媽媽》替身出意外 　周遊出面緩頰：馮凱只是導演

《豆腐媽媽》替身出意外 　周遊出面緩頰：馮凱只是導演
大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停

大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停
陳珮騏買10年「毀容險」　拒拍公主抱：我靠臉吃飯

陳珮騏買10年「毀容險」　拒拍公主抱：我靠臉吃飯
李千娜獻唱經典組曲　掀起滿滿共鳴

李千娜獻唱經典組曲　掀起滿滿共鳴
吳宗憲不留遺產給兒　虧鹿希派「什麼咖」

吳宗憲不留遺產給兒　虧鹿希派「什麼咖」
《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

影集《動物園》 前導預告

影集《動物園》 前導預告

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

李泳知高雄音樂節

李泳知高雄音樂節

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

看更多

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前67

Junior、夏語心道歉！認未查證參演《世紀血案》　喊話停製拒看

1小時前21

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相：算詐騙吧

1小時前3

逢甲連續驚見「7演藝圈大咖」整條夜市塞爆　轉頭一看是柯震東！

2小時前1

Junior、夏語心有演《世紀血案》　「臨時缺席殺青宴」被抓包出征

2小時前11

魏如萱開唱險被嗆到！　自爆「1危險挑戰」嘆：金曲歌后不好當

3小時前1

娘娘怒嗆「打拋豬加番茄是死罪」！大膽發言：去泰國沒拉肚子，等於沒去過

3小時前0

人氣日星來台寒流穿這樣！深V開到肚臍　中文告白：你們很可愛

3小時前2

《豆腐媽媽》墜樓替身是他老同學！　葉天倫痛心：現場安全措施簡陋

3小時前1115

文化部強調「沒補助《世紀血案》」　李遠重砲開轟：簡直踐踏臺灣人

3小時前30

李雅英生日前夕拋喜訊！宣布推出首本寫真集　純慾美照搶先曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　
    10小時前5663
  2. 世紀血案製作人認「怕被拒絕」
    2/7 20:013845
  3. 快訊／寇世勳道歉！　喊話《世紀血案》劇組停止製作
    6小時前3833
  4. 李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」
    10小時前3014
  5. 林宅血案9歲長女中6刀活下來！林奐均奪金曲獎陶晶瑩哽咽
    7小時前4220
  6. 立威廉照背部MRI竟發現罹癌！挖出11年前遺書重安排
    13小時前1013
  7. 《葉問》巨星「暴瘦一整圈」被傳患愛滋　家屬曝罹癌三期
    3小時前82
  8. 《世紀血案》燒更大！　「影射史明是兇手」疑電影劇本流出
    15小時前2043
  9. 吳克群節目槓上樂評人　他發文反擊「在我面前裝」
    5小時前85
  10. 陳為民突拋震撼彈！
    10小時前147
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合