魏如萱開唱險被嗆到！　自爆「1危險挑戰」嘆：金曲歌后不好當

▲魏如萱舉辦第二場《怪奇的珍珠》。（圖／何樂音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

魏如萱今（8日）於台北小巨蛋舉辦第二場《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會，這也是魏如萱第5度站上小巨蛋舞台，開場她吊在半空中躺著開場演出，她笑說：「我醫生昨天有來，他說妳不會被口水嗆到嗎？會，口水都會淹在喉嚨，這是一個挑戰，所以金曲歌后不是那麼好當的！」一番話掀起台下尖叫，她也感性說：「天氣變冷了，我現在可以加個外套嗎？外套就像是你們，有大家的愛跟支持，我今天也會用力唱歌，希望今天大家可以好好享受。」

▲▼魏如萱演唱多首歌曲。（圖／何樂音樂提供）



演唱會中段，魏如萱推著滿載「混蛋抱枕」的推車登上環形舞台繞場，邊走邊與觀眾互動，興奮喊話：「世上有很多人，每個人的信仰都不一樣，有些人是財富、有的是健康，但我說還是要相信愛情啊！」並說：「祝福大家在最短的時間、對的時間，找到那個對的人！」接著cue觀眾熱舞來換抱枕，她也不忘力拱台下的陶晶瑩性感熱舞，氣氛熱鬧不已。

魏如萱也分享前天總彩後，自己甚至站在「如果我是台下觀眾」的角度重新檢視演唱會節奏，「會覺得有一些flow好像可以更緊湊，所以有再開會討論，調整了一些曲目，讓整體氛圍更順、更乾脆。」至於希望歌迷記住哪一個畫面，她則溫柔地把答案留給每個人：「每一個人感受的樣子都不一樣，這一題就留給觀眾去感受。」

談到籌備與排練過程，魏如萱也分享這次演唱會加入舞者編制，排練時孩子也陪著一起到舞蹈教室，「回家之後他有模仿那些舞者跳舞給我看，我覺得很可愛。」這段私下日常，也成了她準備這場演唱會的重要力量。

