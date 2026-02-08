《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相：算詐騙吧

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓超夯戀綜《單身即地獄》的主持人洪真慶，和企業家前夫育有一個15歲的女兒Rael，母女倆長得十分相像。不過，Rael近來被發現在社群上傳的照片，和過去的樣貌大相逕庭，引發「未成年整型」的爭議。對此，洪真慶親自發文澄清，還公開女兒的對比照「大義滅親」，笑翻大票網友。

▲洪真慶的女兒Rael從小就常和媽媽上節目。（圖／翻攝自Instagram／kimlael_maria）

Rael從小就經常和媽媽同框上節目，是觀眾所熟知的星二代。她的最新照片近來在社群被瘋傳，照片中，Rael的偶像級高顏值，以及截然不同的氣質，吸引了網友的目光，也因而被質疑偷偷動刀。

▲▼Rael的近照引發熱議。（圖／翻攝自韓網）

對此，親媽洪真慶忍不住在Instagram公開真相，她曬出與朋友的對話截圖，吐槽說：「我快被她搞瘋了，那全是修圖，好像有那種軟體把她弄得像什麼中國美女一樣。」坦言因照片持續洗版，自己都快要變成「幫未成年女兒削骨的媽媽」。

▲洪真慶被友人詢問關於Rael照片的事情，表示「都是靠修圖」。（圖／翻攝自Instagram／jinkyunghong）

洪真慶還曬出了女兒未修圖的近照，配文寫道：「Rael啊，這程度算詐騙了吧，妳也去參加一次《虛假的人生》吧！」直白地戳破女兒靠修圖營造出的精緻美貌。她也無奈表示，因為事態太過嚴重，在聯絡不到女兒的情況下，只能直接發文澄清，引網友及演藝圈好友紛紛笑說「媽媽，不能這樣吧」、「這就是真實的母女」、「請守護Rael吧」。

▲洪真慶公開女兒現在真正的樣子。（圖／翻攝自Instagram／jinkyunghong）