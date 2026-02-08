人氣日星來台寒流穿這樣！深V開到肚臍　中文告白：你們很可愛

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣聲優宮野真守在動畫《鬼滅之刃》為「童磨」配音，他擁有高知名度，睽違7年來到台灣開唱，7、8日連續兩天在Legacy TERA與粉絲共度夜晚，演出過程中他頻頻送出飛吻，還用剛學會的中文對著台下喊出「你們很可愛」，引來熱烈回應。

▲宮野真守連續兩天在台灣開唱。（圖／雅慕斯娛樂提供）



本次巡演以最新專輯《FACE》為核心，宮野真守從〈VACATIONING〉揭開序幕，一口氣唱了將近30分鐘才正式開口問候。從帶有南國氣息的曲風到浪漫氛圍的段落，加上組曲與安可在內，共準備23首歌曲。他在MC中多次使用中文，表示能再次來到台北非常開心，也邀請大家一起共享這個特別的夜晚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到海外專場，他回顧上一回已是2019年，感謝歌迷長時間的等待，以及一路以來沒有改變的支持。演出中段播放前往富士急樂園拍攝的影像，與專輯的概念彼此呼應。到了〈Mirror〉，他換上閃亮服裝站在舞台中央，而〈Kiss×Kiss〉時則不停朝四面八方送出飛吻，牢牢抓住全場視線。

▲宮野真守用中文與粉絲告白。（圖／雅慕斯娛樂提供）



對於「VACATIONING!」這個主題，他解釋，希望大家能把這段時間當作一次放鬆的旅行。安可前，他提到下一首就是最後一曲，台下立刻傳出挽留聲浪。當聽到有人喊「從頭開始」，他當場笑了出來，隨即與樂團即興再唱一次。

▲宮野真守不畏寒流。（圖／雅慕斯娛樂提供）



〈VACATIONING〉的副歌。發現幾乎全場都能跟唱時，他露出驚訝神情，並希望大家把這一刻牢牢記住。值得一提的是，週末全台直線降溫，但他無懼寒流短袖短褲登台，他也表示希望大家把這段像假期般的回憶帶回家，也約定一定會再回到這裡，並用中文留下「謝謝大家的愛還有笑容，下次再見！」為台北演出畫下句點。