娘娘怒嗆「打拋豬加番茄是死罪」！大膽發言：去泰國沒拉肚子，等於沒去過

記者孟育民／台北報導

由苗可麗與陳孟賢聯手主持的三立台灣台談話節目《阿姐萬歲》，將明（9日）播出主題「來我的家鄉你絕對不能錯過這些」。本集邀請泰國代表 Alizabeth 娘娘、美國洛杉磯的華安祖，以及台灣、瑞典混血的柴克 Zac 同台，從美食、節慶一路聊到文化衝擊，笑料與金句齊發，其中娘娘一登場就火力全開，和苗可麗、陳孟賢的互動更是把現場氣氛直接推到最高點。

▲娘娘（右2）登《阿姐萬歲》。（圖／三立提供）

節目一開始進入「家鄉必嚐美食」單元，娘娘端出道地泰式料理「打拋豬」與「辣生蝦」，還沒開動就語出驚人直言：「打拋豬加番茄是死罪！」讓苗可麗當場傻眼。娘娘解釋，「打拋」不是料理方式，而是一種葉子，正確作法更不是加九層塔，更不能出現番茄，一想到就直呼「會氣死」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也笑說，自己在台灣的愛店因為太常去吃，還被誤以為是老闆，這次外帶還特別交代「不要太辣」，沒想到苗可麗一口下去立刻狂喊「好辣！」整個人瞬間熱起來，卻仍忍不住認證：「這是我吃過最辣、但也最好吃的打拋豬！」

▲娘娘開轟打拋豬加番茄是死罪 。（圖／三立提供）

娘娘更補上一句經典金句：「去泰國沒有拉肚子，就等於沒去過泰國。」柴克立刻認同，提醒大家一定要帶腸胃藥。娘娘也現場教學旅遊秘訣，建議「生辣的東西一定要留到最後一天吃」，才不會影響行程，還爆料曾帶台灣朋友去吃道地泰式料理，對方辣到邊吃邊哭，隔天直接拉肚子請假不能上班，笑翻全場。