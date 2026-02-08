文化部強調「沒補助《世紀血案》」　李遠重砲開轟：簡直踐踏臺灣人

記者黃庠棻、蕭采薇／台北報導

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」，因未取得當事人林義雄家屬授權便強行拍攝，引發社會強烈抵制與撻伐，主演群紛紛發文道歉，甚至講出「電影沒有意識型態」的寇世勳也在稍早致歉。而文化部長李遠今（8）日現身書展時，也發表了自己的立場。

▲《世紀血案》引起一連串爭議。（圖／記者周宸亘攝）

李遠今（8）日現身書展，被問到怎麼看待《世紀血案》的爭議，表示「是一個國族的問題，大家都知道美麗島事件，加上林宅滅門血案，到陳文成命案」，坦言事件在台灣來說是「非常悲哀的一個悲劇」，他說道「所以我很難想像，有誰有能力來處理這個東西，我非常懷疑這整個東西。」

▲文化部長李遠。（圖／文化部提供）

從法律面來講，李遠認為劇組沒有取得受害者家屬的同意，加上主演群紛紛跳出來指出「被合約欺騙」，他認為「非常有問題」，也認為「林宅血案在臺灣的歷史上是非常重要的一個滅門血案，不能夠隨便詮釋」，他更強調該片沒有申請輔導金，因此文化部絕對沒有出資。

講到《世紀血案》背後的出資者，李遠談及劇組過去拍攝的電影《幻術》，怒轟對方「抹黑了歷史」，且撂重話「非常不妥，而且非常可惡，他不是不妥而已喔，他是非常可怕，就是那些知情的人喔，我現在講知情就是誰投資、誰拍、誰編劇，就是可惡到不是動機，他怎麼不知道這個血案的重要性？對臺灣人來講重要性？他簡直是踐踏臺灣人。」

▲文化部長李遠。（圖／文化部提供）

談到《幻術》，李遠也說道「他就抹黑了那個李登輝，然後抹黑了歷史。我覺得轉型正義在臺灣為什麼一直推不太動就是，我覺得我們一直被阻止了解真相，然後真相不了解，到了下一代的人，他對於這種事情他會以為是一個很普通的事情」。

看完《幻術》後，李遠相當生氣，直言「是非常藐視臺灣人，而且是貶抑臺灣人的，無庸置疑。你可以從他這個動機來看這一部，若真的拍出來，我完全相信他是又是再一次的踐踏臺灣人、傷害臺灣人，而且藐視我們的歷史，修改我們的歷史。」