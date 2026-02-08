直擊／金在中唱完2首歌「氣氛怪怪的」　驚問：我做錯什麼了嗎？

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣歌手金在中8日在台北國際會議中心舉辦「J-Party Asia Tour Fan Concert GALAXY 1986 in TAIPEI」，他穿著帥氣西裝打扮，獻唱〈Maze〉出場，並用中文打招呼「大家好，我是金在中」，歌迷給予超熱情回應，讓他驚呼：「大家感覺比任何時候，今天的氣氛都還高昂，剛剛在在彩排的時候，我就覺得今天氣氛怪怪的，大家是發生什麼事了嗎？我做錯什麼事了嗎？」粉絲熱情到讓他受寵若驚。

▲▼金在中帶來〈Maze〉、〈Just Another Girl〉開場。（圖／記者周宸亘攝）



金在中為慶祝生日開啟J-Party巡演，他謙虛表示：「雖然我的生日已經過滿久了，但真的很謝謝大家還是來看我。」粉絲從彩排時就給予滿滿應援，他直呼：「今天在彩排的時候，我就覺得今天氣氛怪怪的，大家是發生什麼事了嗎？我做錯什麼事了嗎？還是我做對了什麼事嗎？」台下情緒價值滿分回答「因為你在這裡」，他害羞答謝：「比起我來到這裡，你們今天來到這裡，我才更要感謝你們。」

▲歌迷反應超熱情，金在中受寵若驚。（圖／記者周宸亘攝）



▲歌迷反應超熱情，金在中嚇問「我做錯什麼事了嗎？」。（圖／記者周宸亘攝）

演出結合與粉絲的互動，推出台灣本土娛樂設施「夾娃娃機」，金在中先幫自己打氣：「這個我試著夾過幾次，但真的很難，我今天也會很認真夾一下！」他抽中任務化身情人節甜蜜男人，戴上髮箍、拿著餐籃親自下台分送零給歌迷。

▲金在中下台與粉絲互動超寵粉。（圖／記者周宸亘攝）



突然衝下台，引起粉絲陣陣尖叫，金在中還把糖果叼在嘴裡，打算要餵歌迷，沒想到，粉絲嚇到不敢靠近，而他把糖果咬下去後，幽默笑喊：「我以為這是巧克力，沒想到是像麥芽糖，我以為我的牙要碎了。」全場笑了。