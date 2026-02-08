魏如萱開唱嘉賓太狂！　「連前夫都搶著來看」尷尬互動曝光

▲魏如萱今晚舉辦第二場演出。（圖／何樂音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

魏如萱今（8日）於台北小巨蛋舉辦第二場《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會，這也是魏如萱第5度站上小巨蛋舞台，繼昨晚邀請自然捲擔任嘉賓，今晚則迎來天后王菲的愛女竇靖童助陣，她倆一同坐在舞台的沙發上，演唱《海月》，浪漫歌聲讓全場聽得如癡如醉，唱畢，竇靖童害羞說：「哈囉，大家好！」魏如萱則說：「今天有多少人是要來看妳的，他們是要來看妳的，我還沒公布嘉賓之前，公布嘉賓之後馬上訊息我說要來看竇靖童。」竇靖童羞回：「謝謝邀請。」

她接著分享在嘉賓名單尚未公佈前，就開始邀約朋友們來看演唱會，大家都回覆：「好啊好啊，我看一下時間，再跟你說。」沒想到嘉賓公布後，立刻開始收到很多回覆，魏如萱笑說，甚至有朋友原本買了7號的票，還特地傳訊來要求換成8號。

更爆料還有一位朋友絲毫沒猶豫，直接選8號場，魏如萱苦笑說：「這位就是我的前夫。」瞬間逗笑全場，竇靖童則瞬間化身省話一姊，說：「特別榮幸來到小巨蛋。」魏如萱再回：「下一次換妳啊，下次來小巨蛋的時候，記得要找我當嘉賓。」

竇靖童接著說：「找你來talking。」魏如萱則回誇：「妳現在已經很會說話了，我去看妳演唱會，妳很會說話啊。」不過竇靖童仍害羞地擠不出半句話，魏如萱則逼她：「我們沒有在怕尷尬的，我們會等妳。」竇靖童最後終於開口說：「我第一次做演唱會嘉賓，就是給妳做，真的爆緊張，原本沒那麼緊張，一上台真的好緊張。」

魏如萱也透露彼此經常傳照片分享日常，有次竇靖童分享給她奶奶做的炸醬麵，沒想到先前到北京時，就受邀到竇靖童家中作客，還吃到了奶奶親手做的炸醬麵，「所以我現在只要看到童童，就會聞到炸醬麵的香味。」合唱《可憐的東西》前，見到一旁的竇靖童又不說話，魏如萱再逼：「妳說啊，妳說話啊！」竇靖童只好說：「我們唱歌吧！」氣氛頗為尷尬。