百萬YouTube黃氏兄弟曝喜訊！　許願合作鄧紫棋：非常欣賞她

黃氏兄弟哲哲、瑋瑋出席一日店長活動。



記者翁子涵／台北報導

百萬YouTube人氣團體黃氏兄弟哲哲、瑋瑋7日在板橋遠百出席一日店長活動，10日適逢哲哲生日，好友比熊與蘇偉驚喜現身站台，為他送上生日祝福，讓現場瞬間掀起一波高潮，黃氏兄弟近期也剛推出單曲〈祝你新年快樂〉，活動尾聲，哲哲更驚喜宣布瑋瑋將於下半年發行個人全新專輯的消息。

瑋瑋近期推出單曲〈祝你新年快樂〉。



瑋瑋近期推出單曲〈祝你新年快樂〉，他分享常收到粉絲回饋，表示無論是全家出遊在車上，或是在家中團聚時，都會播放黃氏兄弟的歌曲，讓音樂自然成為生活的一部分。談到未來最想合作的藝人，瑋瑋也坦言，鄧紫棋一直是自己非常欣賞、也影響深遠的音樂偶像，得知她即將登上臺北大巨蛋開唱，更讓他直呼相當興奮、充滿期待。

昨日活動現場也能感受到香氛自然融入生活的樣貌，黃氏兄弟分享，自己平時會依照天氣與心情選擇不同氣味，讓香氛不只是特定時刻的點綴，而是陪伴從早到晚的生活日常。哲哲表示，天氣較冷時偏好沈穩香調，夏天則選擇清爽氣息；瑋瑋則笑說自己特別喜歡柑橘調香味，也會隨著當天狀態更換香氛，讓氣味成為調整心情的小幫手。

