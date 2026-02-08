《豆腐媽媽》墜樓替身是他老同學！　葉天倫痛心：現場安全措施簡陋

記者蔡宜芳／綜合報導

近期民視八點檔《豆腐媽媽》發生嚴重工安意外，替身演員墜樓重傷，引發演藝圈對拍攝安全的強烈關注。對此，導演葉天倫於8日發文透露，他和傷者曾是同一個表演班的同學，對於好友發生意外痛心直呼「這不該是產業常態」。

▲《豆腐媽媽》蘇姓替身演員在拍攝現場摔出防護墊外，導致重傷。（圖／家屬提供、劇照）

葉天倫透露，重傷的蘇姓演員是自己以前在屏風表演班就認識的好友，兩人甚至還是同月同日生，特別有緣，「劇校出身的他除了身段俐落動作專業，後來也出演不少廣告。看見拍攝現場如此簡陋的安全措施，實在令人痛心。」認為為了趕戲而忽略安全防護的行為，嚴重打擊了影視工作者的信心，「影視產業就是有這樣的荒謬情形，『我都不看國片台劇』也不在少數。」

▲導演葉天倫透露自己和蘇姓演員是同學。（圖／翻攝自Facebook／葉天倫）

針對近期影視圈的種種紛擾，葉天倫表示，不管是劇本刻意不詢問當事者意願，或是輕忽拍攝現場安全防護，都不應該是產業的常態，「請各位認清認真努力的台灣影視團隊和工作人員，並且支持我們。」他也為好友祈福，希望對方早日康復。

▲葉天倫發文。（圖／翻攝自Facebook／葉天倫）