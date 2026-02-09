評／當攝影機對準未癒的傷口　從《世紀血案》看到創作的倫理邊界

文／記者許逸群

近日，改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，在殺青之際陷入了輿論風暴。從製作方坦承未取得家屬授權，到劇本內容遭疑誤導史實，再到演員在記者會上的言論爭議，這部作品尚未上映，已成為一場關於「創作者、演員與歷史記憶如何共處」的深刻社會課題。

在創作自由的旗幟下，每位電影人或許都帶著「讓歷史不被遺忘」的初衷。大家無意將這場風暴簡化為對劇組或演員個人的道德審判，不過，在處理一段「仍在流血」的集體創傷時，更應該探討的是，當藝術與傷痛相遇，中間那層必要的「溫厚」是否被忽視了？

▲《世紀血案》殺青記者會意外引發一場社會輿論風波。（圖／記者周宸亘攝）

缺失的「禮貌」：授權不只是法律問題，更是文明的尊重

製作方提到，因擔心被拒絕而採取「先拍後說」的策略。這種做法或許存在詮釋空間，但在倫理上卻顯得草率。「林宅血案」並非塵封的故紙堆，而是一段仍在尋求真相、且當事人依然在世的真實痛苦。對受難者家屬而言，每一次的談論都是一次傷疤的揭開，更別說是拍成一部電影。

若創作者未能先建立溝通的橋樑，就逕自以「懸疑片」的框架切入，這對家屬來說，難免產生「傷痛被商品化」的剝削感。影視創作固然需要大膽，但面對悲劇，謙卑與透明才是建立信任的基礎。

演員的負重：專業之外，更需具備歷史的「同感力」

此次風波中，不少演員成為輿論攻擊的焦點。然而，平心而論，演員往往是整個產業鏈中最被動的一環。他們在合約保障下，信任製作團隊提供的田野資料與授權聲明，這是一份專業，也是一份風險。

當演員在記者會上分享拍攝心得時，因失言引發大眾不滿，這反映出的或許不是惡意，而是一個提醒。參與這類重大史實改編的演員，其功課不應僅止於背台詞或揣摩神韻，更需深刻理解該事件在台灣社會脈絡中的份量。演員的道歉或許能止血，但這場風波更應促使影視勞動環境反思。

創作自由能否凌駕歷史事實

另一爭議，在於外傳流出的劇本內容疑似將兇嫌導向特定人物。這已跨越了「藝術加工」的模糊地帶，觸及了「歷史真實」的底線。

林宅血案至今45年未破，即使藝術作品確實有權虛構，但面對尚未蓋棺論定的歷史悲劇，創作者更應具備如履薄冰的自覺。因為攝影機與剪接出來的畫面，不只是一部影視作品，更是足以影響下一代認知的詮釋利刃。

我們需要什麼樣的轉型正義影視

《世紀血案》的爭議，是台灣影視產業成長的陣痛。大家樂見台灣創作者挑戰題材，這代表社會的民主與開放。然而，這場風暴也留下了寶貴的教訓，好的作品不只需要精湛的鏡頭語言，更需要一顆溫柔的心，回歸「人」的本位。

社會輿論的目的並非要將這部電影推入深淵，但若這部作品未來還有機會與大眾見面，製片方該思考的不是如何辯護，而是如何以行動向那些被驚擾的受難者與社會情感，遞出一份真正的、遲來的歉意與尊重。