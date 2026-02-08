ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
逢甲連續驚見「7演藝圈大咖」整條夜市塞爆　轉頭一看是柯震東！

記者黃庠棻／台北報導

由九把刀執導、改編自其同名小說的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，金獎製作團隊耗時兩年、斥資近三億台幣重磅打造，集結堅強卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，嚴藝文、曾莞婷、高英軒演出，將於2月13日賀歲檔盛大上映，IMAX等特殊版本同步上映。

▲柯震東、朱軒洋、王淨積極宣傳《功夫》。（圖／麻吉砥加提供）

賀歲檔話題鉅作《功夫》氣勢爆棚，週末連三天在全台舉辦四場TITAN SCREEN與IMAX「拜師入門特別場」，觀影人潮場場爆滿。導演九把刀率柯震東、王淨、朱軒洋到台中舉辦見面會，與玖壹壹成員春風、洋蔥與健志比拼遊戲，更驚喜獻上巨無霸壽桃為昨（7）生日的王淨慶生。

週五台北場由「師父」戴立忍親自坐鎮，率領三位徒弟柯震東、王淨、朱軒洋現身映後與觀眾互動，全場近400位影迷齊聲高喊「師父好」，宛如大型拜師儀式，畫面相當有趣。

不只影廳內熱鬧非凡，《功夫》熱度也延燒到街頭，戴立忍、柯震東、王淨、朱軒洋驚喜現身信義鬧區，與電影主視覺大型廣告合影，揭曉《功夫》與臺虎精釀攜手推出的聯名限定酒款，成功掀起討論熱潮，讓《功夫》賀歲檔氣勢持續攀升。

昨（7）日《功夫》導演九把刀率領主演柯震東、王淨、朱軒洋到台中，熱鬧舉辦「武林對決見面會」，與片中飾演武林高手的玖壹壹正面交鋒。兩隊人馬一碰面，直接開戰趣味小遊戲，現場笑聲不斷。

首回合比拼「最大」，由柯震東對上春風比吹氣球，歌手出身的春風展現驚人氣長，短短幾秒就把氣球吹到極限，氣勢瞬間碾壓柯震東。第二關挑戰「最久」，朱軒洋出馬迎戰健志，兩人分別拉長音唸出經典臺詞，由健志再度勝出。

壓軸關卡比「最遠」，當天生日的王淨勝負慾全開，索性脫鞋上陣，讓一步的洋蔥也只能甘拜下風，整場對決毫無冷場。活動上更抽出幸運粉絲上台跟演員們一起玩遊戲，寵粉誠意滿滿，其中一位男性粉絲竟剛好是春風的同學，引發笑果不斷。身爲地主的玖壹壹也驚喜獻上巨無霸壽桃，全場齊唱生日快樂歌幫王淨慶生，將現場氣氛推向最高潮。

見面會結束後，玖壹壹盡地主之誼，陪同《功夫》導演九把刀與柯震東、王淨、朱軒洋展開掃街行程，從草悟廣場一路走到勤美誠品，沿途吸引大批民眾駐足圍觀合影，七人被人潮層層包圍，所到之處皆掀起騷動。

晚間，導演九把刀與柯震東、王淨、朱軒洋現身台中逢甲夜市，發送象徵好運的金光紅包袋，大批民眾聞風而至、爭相搶拍，讓原本就人潮洶湧的夜市瞬間擠得水洩不通。

演員們一路親切互動、頻頻揮手致意，成功炒熱現場氣氛，社群上充滿野生捕獲柯震東與王淨的發文。接下來他們今天將前往高雄駁二與台南花園夜市，為電影《功夫》上映在即盛大造勢，持續引爆全台話題。

※本文版權所有，非經授權,不得轉載。

