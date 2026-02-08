吳克群節目槓上樂評人　他發文反擊「在我面前裝」：你了解我嗎

記者蔡宜芳／綜合報導

歌手吳克群近來參加大陸音樂節目《有歌》第二季，在最新一集中，與歡子合作演唱歌曲〈稜角〉，沒想到卻被樂評人梁源批「歌曲立意沒有力量」，雙方爆發口舌之爭。梁源事後更在微博發明，直指吳克群「裝」，引發熱烈討論。

▲吳克群日前參加《有歌2》與歡子合作。（圖／翻攝自微博）

在《有歌2》最新播出的片段中，梁源對吳克群和歡子的表演給出犀利評價，直言歌曲的立意有問題，傳達出「特別擰巴（彆扭）的、沒有力量的東西」，更批評兩位歌手的演唱聽起來像是「特別小氣地在抱怨」。這番評論立刻引來歡子反駁，認為每個人內心的表達本就不一樣，不認同梁源的看法，雙方火藥味十足，氣氛相當緊繃。

▲▼梁源批吳克群和歡子的合作歌曲沒有力量。（圖／翻攝自微博）

眼看爭論升溫，吳克群也忍不住發言：「梁老師，我覺得你很有棱角，但是呢，我覺得棱角其實不是拿來只是傷害人的。」直指梁源是因為先前被網友攻擊，帶著情緒上節目，「對我來講，樂評人其實不是一個錘子，因為如果把自己當成一個錘子，哪裡都是釘子。」認為樂評人在音樂產業中，更應扮演「導遊」的角色，帶領大家領略不同的音樂世界。

▲▼吳克群反駁梁源。（圖／翻攝自微博）

針對吳克群的指教，梁源7日在微博發長文反擊，批吳克群「在我面前裝」。他細數自己多年來推廣音樂的努力，包含堅持不接廣告、舉辦免費音樂講座，以及提供低價聽音空間，強調自己一直在做導遊的工作，「你看點兒切片（片段）就跟我說樂評人應該當導遊、不當錘子，你了解我嗎？我還知道吳克群都唱過什麼歌呢，我了解你音樂作品，我評論你音樂是起碼的。你看點兒切片你跟我說我是啥人，我在節目裡說那些話很克制了。」

梁源更針對樂壇現狀開砲，直言華語樂壇不缺導遊，缺的是「真話難聽」的錘子。他諷刺許多樂評人天天幫人站台，不過是為了賺錢，讓樂壇呈現一片「欣欣向榮」的假象，卻阻礙了成長，「我不慣著，我管你是誰。」強調如果音樂做得垃圾，他該說就說，絕對不會為了「愛與和平」而放棄審美底線，一番言論再度讓這場風波延燒不止。

▲▼梁源發文反擊吳克群。（圖／翻攝自微博／科學家包大師）