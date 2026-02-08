快訊／寇世勳道歉！　重磅喊話《世紀血案》劇組：停止後續製作

記者陳芊秀／綜合報導

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」，因未取得當事人林義雄家屬授權便強行拍攝，引發社會強烈抵制與撻伐。在多位主演接連致歉後，受到外界質疑「神隱」的資深演員寇世勳8日發文道歉。

▲《世紀血案》寇世勳發文道歉。（圖／記者周宸亘攝）

寇世勳：深切反省

[廣告]請繼續往下閱讀...

寇世勳在聲明中表示，由於個人思慮不周，低估了劇本在詮釋真人真事時可能產生的引導與偏頗。他特別提到，自身的成長背景與環境局限，讓他忽略了在威權體制下，角色背景與意識形態之間難以切割的關聯性。文中寫道：「我深刻反省，正是因為對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致了判斷上的不周全。」

寇世勳喊話劇組停止製作

寇世勳強調，未來會督促自己更全面地了解歷史真相，並虛心學習身為演員在面對歷史創傷題材時，必須背負的社會責任。此外，基於對受難家屬基本權利的尊重與對史實的敬畏，他透過發文懇請製作單位，「停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散」。

請大眾給後輩演員修正空間

對於劇組引發的紛擾，寇世勳表示作為演藝圈前輩，也深感遺憾與抱歉，「祈請大眾能給予共同參與的年輕演員們，一個反思、學習與修正的空間」。文末再次向林家及所有相關人士及家屬表達最誠摯的歉意。



【寇世勳全文】

我是寇世勳。

首先，對於林義雄先生、方素敏女士及其家人，以及所有228受難者與家屬遺族，我致上最深沉的哀悼與誠懇的歉意。因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。

這段時間的沈澱與各方的指教，讓我意識到自身的盲點。由於成長背景與環境的局限，使我忽略了在威權體制下，角色本身的背景難以切割的意識形態，也低估了劇本在詮釋真人真事時可能產生的引導與偏頗。我深刻反省，正是因為對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致了判斷上的不周全。

未來我將督促自己更全面地了解歷史真相，並虛心學習一位演員在面對歷史創傷題材時，必須背負的社會責任。同時，基於對受難家屬基本權利的尊重與對史實的敬畏，我在此懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。

對於劇組引發的紛擾，作為前輩，我也深感遺憾與抱歉，祈請大眾能給予共同參與的年輕演員們，一個反思、學習與修正的空間。

再次向林家及所有相關人士及家屬，表達我最誠摯的歉意。

寇世勳

2026年2月8日