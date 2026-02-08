ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
史上少見！日本大選電視台全數轉播「開票節目」　4強檔日劇停播

記者陳芊秀／綜合報導

日本8日舉行眾議院大選，並且是短短兩年內再度進行第二次全國性選舉，其中日本首位女首相高市早苗也投入這場選戰，全國上下都為這次的投票展開前所未有的投入。同時各大電視台為了轉播投票結果，今晚節目紛紛改成開票節目，出現史上少見的4部ON檔日劇全部暫停播出。

▲▼日本大選各家電視台轉播開票節目，4日劇宣布停播。（圖／翻攝自X）

▲日本大選之夜！《豐臣兄弟！》停播。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，由於日本大選在周日（8）舉行，今晚包括NHK大河劇仲野太賀主演的《豐臣兄弟！》、日本電視台由篠原涼子主演的《Punch Drunk Woman—距離越獄還有××日—》、朝日電視台由松本穗香、伊野尾慧主演的《50分鐘的戀人》，以及TBS日曜劇場由鈴木亮平主演的《Reboot》，都因選舉特別節目而宣布暫停播出，而且不是以延後方式播出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼日本大選各家電視台轉播開票節目，4日劇宣布停播。（圖／翻攝自X）

▲鈴木亮平主演高收視日劇《Reboot》因開票轉播停播。（圖／翻攝自X）

▲▼日本大選各家電視台轉播開票節目，4日劇宣布停播。（圖／翻攝自X）

▲篠原涼子主演的《距離越獄還有××日—》因開票轉播停播。（圖／翻攝自X）

▲▼日本大選各家電視台轉播開票節目，4日劇宣布停播。（圖／翻攝自X）

▲松本穗香、伊野尾慧主演的《50分鐘的戀人》因開票轉播停播。（圖／翻攝自X）

對此各家電視台表示，此次選舉攸關未來國政與政策走向，將透過即時開票資訊、選區動向分析，以及政黨高層與專家解說，協助觀眾全面掌握選舉結果。

由於日劇向來一周只播出一集，延後播出甚至停播對觀眾都有不小影響，停播消息曝光後，社群平台湧現不少觀眾反應，有人直呼「期待已久的戲劇停播很可惜」、「選舉很重要，但劇情卡在這裡好痛苦」，也有人抱怨原本的追劇與錄影節奏被打亂。不過，同時也有不少網友表態支持，認為選舉開票夜本就應以公共議題優先。

【請問你是...？】萌娃見出差2周的把拔　皺眉疑惑：這人幹嘛親我？

