替身家屬控「沒付看護費」　《豆腐媽媽》繳6萬發聲：認知有落差

民視八點檔《豆腐媽媽》發生嚴重工安意外，蘇姓替身演員高處墜落重傷，家屬痛訴劇組「沒幫忙保險」，引發輿論譁然。稍早，家屬發文透露目前蘇姓替身演員已順利出院，但提及民視並沒有幫忙支付看護費與急診費，對此劇組也做出回應。

《豆腐媽媽》蘇姓替身。

蘇姓替身演員的未婚妻8日在社群網站上發文，透露他目前已經出院，自20日事件發生後，演員被送到急診，從21號到27號都住在ICU，27日轉到普通病房後，家屬自己安排病房及看護，一直到6日時劇組才支付部分醫療費用，強調「並無支付看護費與急診費」。

《豆腐媽媽》蘇姓替身出院。

對此，《豆腐媽媽》製作單位萬星傳播也做出回應，表示「所謂『僅支付部分醫療費』的說法，與實際情況並不相符。」強調「事件發生後，蘇先生自桃園轉送至新北就醫，因當下未攜帶健保卡，相關自付額約近新台幣 20,000元，該筆費用已由我們先行處理，後來補上健保卡時，有退費用。」

《豆腐媽媽》蘇姓替身出院。



萬星傳播表示「蘇先生出院時之醫療費用總額為62,633元，亦由我們親自完成繳付，並非外界所稱的『僅支付部分醫療費』。」同時強調醫藥費款項問題，已於8日中午全數結清。劇組透露「目前外界所指稱的『部分醫療費』，實際上多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身。此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。」

最後，萬星傳播強調「我們尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰。」坦言劇組核心只有一個「希望蘇先生能專心養傷、早日康復。」、「希望外界能在完整資訊下理性看待，讓當事人安心休養，這才是大家共同的期待。」



