林宅血案林奐均「9歲中6刀」活下來！奪金曲獎…陶晶瑩頒獎禮哽咽

記者陳芊秀／綜合報導

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史案件「林宅血案」，卻在沒有獲取當事人林義雄及其家屬授權下進行拍攝，導致上映前便引發全台民眾抵制。這場爭議也讓大眾再度討論林家血案，案發時唯一的倖存者—林義雄長女林奐均後來投入宗教音樂，並勇奪第15屆金曲獎，當時頒獎典禮主持人陶晶瑩感動生命的力量，甚至一度哽咽。

▲林義雄長女林奐均曾奪金曲獎。（圖／翻攝自YouTube）

根據監察院在2023年所釋出的報告，林宅血案發生於民國69年2月28日（1980年），歹徒闖入林宅接連刺殺當時9歲的長女林奐均，背部與胸部共中6刀，而林義雄的母親林游阿妹、林義雄的7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均被刺殺身亡。林奐均經急救後脫險。

林奐均面對漫長的復原過程，18歲那年接觸宗教，透過音樂尋回生命的力量。她在2004年憑專輯《你是我最愛》，榮獲第15屆金曲獎「最佳宗教音樂專輯獎」。

除了林奐均擁抱音樂，同時第15屆金曲獎最佳作詞人獎頒給了2022年離世的饒舌創作歌手宋岳庭，兩人用音樂燃燒生命的力量，也感動了當時主持典禮的陶晶瑩。

陶晶瑩回到頒獎典禮舞台時，表示要做一點補充說明，聲音開始哽咽，她除了說到宋岳庭面對病魔不忘記音樂創作，接著說到林奐均：「在1980年林義雄的滅門血案，她是那一位歹徒狠狠的幾刀砍下去，倖存的小女孩，當時她心中充滿了恨，她不曉得生命為什麼要這樣對她。然後她到了美國，心中充滿了怨恨，不知道該怎麼去說去問，但是18歲的時候她接觸了宗教，我們剛看到是她甜甜的笑容，唱著〈你是我最愛〉，不管生命多麼殘酷，這些人都用熱情，繼續的活下去！用音樂或是用生命。」

▲陶晶瑩在頒獎典禮哽咽主持。（圖／翻攝自YouTube）