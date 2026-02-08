《葉問》巨星「暴瘦一整圈」被傳患愛滋　家屬揭真相…證實罹癌三期

記者黃庠棻／台北報導

泰國動作巨星東尼嘉（Tony Jaa）擁有高強的泰拳底子，曾演出《拳霸》系列電影、《冬蔭功》等，在2015年出演《玩命關頭7》後與保羅沃克有許多對手戲，因此名氣越來越廣，後續接演《葉問外傳：張天志》、《殺破狼II》等，怎料近日卻傳出他因為罹癌暴瘦的消息，引起熱議。

▲泰國動作巨星東尼嘉證實罹癌。（圖／翻攝自Instagram／tonyjaaofficial）

根據泰國媒體《Thairath》報導，剛在5日過完50歲生日的東尼嘉，證實罹患「膽囊癌第三期」。據了解，東尼嘉在2024年中時，突然感到腹部劇烈疼痛，馬上到醫院檢查後，已經罹患膽囊癌第三期，且已經接近第四期的邊緣，病情極度不樂觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲泰國動作巨星東尼嘉證實罹癌。（圖／翻攝自Instagram／tonyjaaofficial）

查出罹患癌症後，東尼嘉第一時間動手術切除腫瘤，並且接受化療，他親近的友人透露，2025年時他的癌症指數有一度回穩，還可以短暫出家修行，只是沒想到休息過後回診，又被查出癌症指數再度升高，只能再一次積極投入治療。

▲泰國動作巨星東尼嘉證實罹癌。（圖／翻攝自Instagram／tonyjaaofficial）

近期，東尼嘉在社群網站上曬出近況，他整個人瘦了一大圈且狀態憔悴，當時還沒有證時他罹癌的消息，因此有許多酸民臆測他「吸毒」、「罹患愛滋病」才暴瘦，他的親友為了不讓謠言影響他的聲譽，才會出面透露他罹癌，用真相反擊。而他的身材暴瘦也是因為接受密集化療才會出現變化。

▲泰國動作巨星東尼嘉證實罹癌。（圖／翻攝自Instagram／tonyjaaofficial）