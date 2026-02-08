閃離富商現況曝光！徐寅永認了「把鼻子假體拿掉」　韓網認不出來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手徐寅永（曾譯：徐仁英）是「元祖女團」Jewelry一員，她2023年2月風光宣布找到真命天子，沒想到，這段婚姻維持不到7個月，兩人在11月離婚。她離婚後，透過社群媒體與粉絲分享近況，日前大方透露把鼻子假體全拿掉，7日更新近況照，原本的招牌短髮變成長髮，以及瘦身成功的自拍照，令粉絲一時認不出來，驚呼「這是誰」。

▲▼徐寅永近期把鼻子假體拿掉，自拍照韓網認不出來。（圖／翻攝自徐寅永IG）



徐寅永7日在IG更新近況照，她與友人自拍並寫下「雖然黏得要命，但仍是我20年的摯友」，她露出笑容與友人合照，招牌短髮變成長髮，以及瘦身成功的近況照，令粉絲突然認不出她。

▲徐寅永2023年閃離富商，兩人婚姻只維持7個月。（圖／翻攝自徐寅永IG）



事實上，徐寅永過去曾在直播上透露胖了10公斤，並下定決心要努力減肥，而她向來有話直說，更自爆：「我把鼻子假體全都拿掉了，以前只有做鼻頭，弄得非常尖，現在是再也無法往鼻子裡放任何東西的狀態了。」曝光整形的副作用。

徐寅永現把假體拿掉又瘦身成功，比起過去更強勢的外表，如今變得較為溫和，也讓粉絲讚嘆「氣氛完全不一樣了」、「以前短髮造型是經典，但現在長髮也很適合」。