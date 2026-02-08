《豆腐媽媽》替身出院！進ICU 7天「臉留疤痕」家屬3項聲明喊話民視

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》發生嚴重工安意外，蘇姓替身演員高處墜落重傷，家屬痛訴劇組「沒幫忙保險」，引發輿論譁然。民視7日發出最新聲明，強調將與製作單位共同負起責任，並「虛心接受指正、深自檢討」。時隔一天也傳出好消息，目前蘇姓替身演員已順利出院。

▲《豆腐媽媽》蘇姓替身。（圖／家屬提供、劇照）

蘇姓替身演員的未婚妻8日在社群網站上發文，寫下「他瘦了、也憔悴了許多、臉上也留下了疤痕，將近二十天的日子漫長又艱難，但我們沒有倒下，因為一路都有溫柔的你們在背後扶持。每一句關心、每一次祈禱、每一份陪伴，我們都牢記在心。」

▲《豆腐媽媽》蘇姓替身出院。（圖／翻攝自Threads）

不僅如此，蘇姓替身演員的未婚妻也發出3項聲明，談到拍攝現場的安全，強調「演員在拍攝現場是依照劇組指令完成動作，並無能力改變或承擔現場安全配置。現場安全防護措施，依法及實務上應由製作單位負責。」

▲《豆腐媽媽》蘇姓替身出院。（圖／翻攝自Threads）

談到後續照護，蘇姓替身演員的未婚妻透露，自20日事件發生後，演員被送到急診，從21號到27號都住在ICU，27日轉到普通病房後，家屬自己安排病房及看護，一直到6日時劇組才支付部分醫療費用，強調「並無支付看護費與急診費」。

▲《豆腐媽媽》蘇姓替身出院。（圖／翻攝自Threads）

最後，蘇姓替身演員的未婚妻談及兩人訴求，表示「我們感謝社會各界的關心，亦希望透過此聲明讓大家了解事實真相。真實的聲音不會被淹沒，我們希望每一位演員與工作人員都能在安全、被尊重的環境下工作。希望此事件能成為提醒，讓拍攝安全、職業防護成為必備的制度與規範，也讓每位工作人員的安全與健康被重視。」