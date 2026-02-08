樂天女孩買iPhone 17犒賞自己！「爽用不到2小時GG」：我傻眼 慘況曝

記者潘慧中／綜合報導

職棒啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）琳妲7日為了犒賞自己一整年的辛勞，特地購入了一份昂貴的新年禮物。不料，這份喜悅僅維持了極短暫的時間，隨後便發生了一場悲劇，讓她忍不住崩潰大喊：「我傻眼！」

▲琳妲7日買新手機犒賞自己。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



琳妲在Instagram限時動態透露，買了最新的iPhone 17送給自己當新年禮物。原本打算等到下一代iPhone 18推出再換機，但因為近期使用別人的iPhone 17拍攝照片或影片時，效果都讓她覺得驚豔，「身為影音創作者，等不了18了」，提前入手這款新手機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼琳妲原本打算等到下一代iPhone 18推出再換機。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



拿到新手機後，琳妲興奮地立刻試用，並曬出一張無修圖的自拍照。只見畫面中的她膚質光滑、妝容精緻，讓她忍不住大讚「內鏡頭好清楚好讚」！對於這份新入手的生財工具，她顯然感到相當滿意，沉浸在換新機的喜悅之中。

▲琳妲用不到兩小時，手機螢幕就不小心摔出裂痕了。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



然而好景不常，僅僅過了不到兩小時，琳妲又更新了一則動態，只不過這次卻是悲劇現場。照片中，可見新手機的螢幕保護貼邊緣出現明顯的裂痕，「開個車、下個車，直接摔。」這場突如其來的意外，讓她原本興奮的心情瞬間涼了一截，只能無奈接受這個慘痛的事實。