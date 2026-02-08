Janet自爆憂鬱症纏身3年！　厭食馬桶前痛哭：吃完就很討厭自己

記者孟育民／台北報導

曾獲金鐘獎行腳節目主持人肯定，跨界戲劇演出入圍金鐘獎女配角，全方位女星謝怡芬 Janet，是本周日（8日）三立新聞台《話時代人物》節目嘉賓，父母親年輕時赴美留學，後來在休士頓結婚定居，所以謝怡芬一出生就在美國，是從小阿嬤帶大的德州女孩，來台灣前她只會說台語跟英文，她也在節目中分享出道心路歷程。

▲Janet（右）上節目《話時代人物》 。

形象優雅的Janet，童年時期竟有惡作劇的驚人事蹟，她曾把假大便放在老師的桌上，將整人的放屁坐墊放在同學椅子下，甚至到高中為了做科學實驗差點燙壞同學的頭髮，學校老師曾打電話向她父母投訴，爸媽為了消耗她的電力，課後安排了小提琴、跆拳道、籃球活動塞滿她的時間，因為母親嚴格與包容並行的教育方式，Janet後來進入MIT攻讀生物醫學、西班牙文雙學位，甚至一度進入醫學院，準備成為無國界醫生。

▲Janet差點成為醫生 。

因為在台灣街頭被相中拍廣告，Janet的人生無預警的方向轉彎，坦言當年接內衣廣告時，媽媽第一反應是「妳是不是被騙了」，後來廣告有點紅，接到很多經紀和試鏡的邀約，「回台灣當模特兒不是原本想做的，但20歲能當內衣廣告模特兒很難得，5、60歲之後通常只能代言尿布」。

螢光幕外的Janet，也有過很深的低潮。當模特兒有身材壓力，讓她曾經歷三年憂鬱症、厭食與暴食症的痛苦，「邊哭邊吃、邊看著馬桶說我好想把它吐掉，吃完就很討厭自己」，直到心理治療、團體支持與獨自旅行，才走回健康的日常。