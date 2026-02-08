《單身5》崔美娜秀是鑽石級金湯匙！「身上精品破3億」背景曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戀愛實境秀《單身即地獄5》開播以來熱度居高不下，本季嘉賓被挖出每個人都大有來頭，近日女嘉賓崔美娜秀也被挖出身份不簡單，她截至目前所佩戴的精品總價超過韓幣3億元（約台幣750萬元），更是已逝企業家兼網紅的Coco Choi（코코초이）的外甥女。

▲《單身5》崔美娜秀被挖出截至目前身上精品破3億（約台幣750萬元）。（圖／翻攝自Netflix）



已逝網紅Coco Choi過去透過開箱高級精品以及旅遊Volg打開知名度，她的妹妹就是崔美娜秀的媽媽，崔母過去曾經錄製影片，並透露自己的女兒就是崔美娜秀，「我是一個不使用社群網路的平凡的人，女兒選上韓國小姐，後來在地球小姐國際美人大會入選，非我本意成了我成了『韓國小姐的媽媽』。」

▲▼崔美娜秀背景曝光，被曝光是是鑽石級金湯匙。（圖／翻攝自YouTube、崔美娜秀IG）



女兒崔美娜秀讓崔母的知名度更高漲，但其實崔母本身家庭環境也很好，親姊Coco Choi是知名事業家，也經常透過頻道錄製旅遊Volg，以及開箱高級精品。只是Coco Choi在2023年罹患骨肉瘤，最終因敗血症突然離世。

崔美娜秀除了家境優渥，本身也是名演員，曾出演《DNA Lover》、《我們的浪漫電影》、《瑞草洞》等戲劇。