陳晨威辣妻「挺孕肚吃公司尾牙」！PO泛淚圖：應該是最後一次參加

記者潘慧中／綜合報導

中信兄弟啦啦隊女神級成員啾啾（Julia）2025年底和樂天桃猿外野手陳晨威登記結婚，隔月低調舉辦性別派對，間接證實已懷孕的喜訊。近日格外引起討論的是，她挺著大肚子現身公司尾牙，「應該是最後一次」，言語間流露出即將迎接新身分的期待與不捨。

▲啾啾挺孕肚現身公司尾牙。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）



照片中，可以看到啾啾身穿一襲純白色的平口針織洋裝，露肩的翻領設計展現出鎖骨線條，裙襬長度則落在膝蓋上方，腳下搭配白色長襪與黑色綁帶短靴，完美襯托出修長美腿。

▲啾啾四肢依然纖細。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）



值得注意的是，雖然啾啾挺著明顯隆起的孕肚，但她的四肢依然相當纖細，雙腿線條修長，絲毫沒有因為懷孕而出現水腫的跡象。她面對鏡頭露出甜美笑容，雙手溫柔地捧著肚子，氣色看起來相當紅潤，展現出極佳的孕期狀態。

▲▼陳晨威和啾啾即將迎來第一個寶寶。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）



啾啾在貼文中感性寫下：「應該是最後一次參加公司尾牙」，並附上感動泛淚的表情符號，讓粉絲感受到她邁入臨盆倒數的心情，「開心！祝大家尾牙都馬上中獎！」