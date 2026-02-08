「佩佩豬」弟弟戴上助聽器！喬治被診斷聽損《粉紅豬小妹》新進展

記者陳芊秀／綜合報導

英國超人氣動畫《粉紅豬小妹》（Peppa Pig）主角「佩佩豬」受到全球小朋友喜愛，去年（2025）劇情描述媽媽懷孕生第三胎，一家升格成五口之家，劇情又有出現重大進展。製作公司孩之寶（Hasbro）近日宣布，2026年全新第11季中，佩佩豬的弟弟喬治（George）將被描繪為中度聽力障礙的角色，藉此為全球學齡前兒童帶來更多元、貼近現實的故事。

▲《粉紅豬小妹》劇情重大進展，佩佩豬的弟弟喬治被診斷有中度聽力損失。（圖／翻攝自X）

其實《粉紅豬小妹》長期以來堅持多元家庭與身心差異的敘事傳統。過去登場的輪椅角色與同志家庭設定，已讓不少孩子在動畫中看見自己，而喬治的全新故事線，進一步讓聽障兒童與家庭感受到被理解與接納。

有關喬治的新集數將於3月23日播出，故事將從喬治接受診斷開始。在「聽力檢查」這一集中，佩佩一家在例行就診時得知，喬治其中一耳有中度聽力損失，並為他配戴助聽器，幫助他以全新的方式體驗聲音世界。

▲《粉紅豬小妹》全新季劇情，喬治弟弟將戴上助聽器。（圖／翻攝自X）

且劇中協助喬治的聽力師一角，將由聽障女性橄欖球選手喬迪奧恩斯利（Jodie Ounsley）擔任配音。透過這些集數，孩子們將看到喬治發現新的聲音，並且將第一次喊出佩佩的名字。

《粉紅豬小妹》為確保內容專業且尊重，製作團隊與英國國家聽障兒童協會及聽障製作人卡蜜拉阿諾德合作，從劇本、語言到情感表現，皆經過細細討論。