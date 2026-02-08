產後抗拒穿太辣！劉雨柔逛街「聽閨蜜3句話轉念」：誰說當媽就沒資格
記者潘慧中／綜合報導
劉雨柔2025年7月產下女兒後，經常分享育兒的生活點滴。她近日便在社群網站有感而發地說，「很享受當媽媽的生活，但也不曾忘記過，要當回『自己』。」
▲劉雨柔吐露當媽後的心情。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）
劉雨柔透露上禮拜和好姐妹們一起逛街時，一直被鼓勵買很辣的衣服。起初，她內心相當抗拒，「覺得都當媽媽的人了」，買了不但沒機會穿也很浪費錢，因此遲遲不敢下手。
不過，朋友們不斷在劉雨柔耳邊說：「這就是妳的衣服啊」、「妳還是很年輕好嗎」、「Why not？！」於是在眾人的說服下，劉雨柔還是買了，而且是「結帳買最多的人」，但她也強調自己並不後悔這個決定。
▲▼劉雨柔2025年7月產下女兒。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）
劉雨柔感性地說，反而很謝謝朋友們的提醒，「誰說當媽媽就沒有機會、沒有資格？See～明明就還是可以回到原來的樣子啊！」對此，她進一步透露，賺錢就是為了讓自己跟女兒過好生活，甜蜜的負擔也包括了照顧自己，「太多的堅持跟委屈都是在內耗自己，可以互相體諒但是不能一再的退讓。」
劉雨柔IG全文：
很享受當媽媽的生活
但也不曾忘記過，要當回「自己」
我老公依舊誘惑著我吃宵夜
而我仍然走在減肥的道路上
上週跟幾個超級好姐妹逛街
她們一直鼓勵我買「很辣」的衣服
一開始我還很抗拒，覺得都當媽媽的人了⋯
沒機會穿到，也很浪費錢
但耳邊一直傳來她們的聲音
：『這就是妳的衣服啊』
：『妳還是很年輕好嗎』
：『Why not』
最後終究敵不過這些寶子們的洗腦
我就是那個結帳買最多的人
但我不後悔～
反而謝謝她們提醒著我、陪伴著我
誰說當媽媽就沒有機會、沒有資格
See ～ 明明就還是可以回到原來的樣子啊
#賺錢讓自己跟女兒都過好生活
#甜蜜的負擔也包括了自己
#科技育兒解放雙手也很重要
#太多的堅持跟委屈都是在內耗自己
#可以互相體諒但是不能一再的退讓
