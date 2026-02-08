產後抗拒穿太辣！劉雨柔逛街「聽閨蜜3句話轉念」：誰說當媽就沒資格

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔2025年7月產下女兒後，經常分享育兒的生活點滴。她近日便在社群網站有感而發地說，「很享受當媽媽的生活，但也不曾忘記過，要當回『自己』。」

劉雨柔吐露當媽後的心情。



劉雨柔透露上禮拜和好姐妹們一起逛街時，一直被鼓勵買很辣的衣服。起初，她內心相當抗拒，「覺得都當媽媽的人了」，買了不但沒機會穿也很浪費錢，因此遲遲不敢下手。

不過，朋友們不斷在劉雨柔耳邊說：「這就是妳的衣服啊」、「妳還是很年輕好嗎」、「Why not？！」於是在眾人的說服下，劉雨柔還是買了，而且是「結帳買最多的人」，但她也強調自己並不後悔這個決定。

劉雨柔2025年7月產下女兒。



劉雨柔感性地說，反而很謝謝朋友們的提醒，「誰說當媽媽就沒有機會、沒有資格？See～明明就還是可以回到原來的樣子啊！」對此，她進一步透露，賺錢就是為了讓自己跟女兒過好生活，甜蜜的負擔也包括了照顧自己，「太多的堅持跟委屈都是在內耗自己，可以互相體諒但是不能一再的退讓。」

劉雨柔IG全文：

很享受當媽媽的生活

但也不曾忘記過，要當回「自己」

我老公依舊誘惑著我吃宵夜

而我仍然走在減肥的道路上

上週跟幾個超級好姐妹逛街

她們一直鼓勵我買「很辣」的衣服

一開始我還很抗拒，覺得都當媽媽的人了⋯

沒機會穿到，也很浪費錢

但耳邊一直傳來她們的聲音

：『這就是妳的衣服啊』

：『妳還是很年輕好嗎』

：『Why not』

最後終究敵不過這些寶子們的洗腦

我就是那個結帳買最多的人

但我不後悔～

反而謝謝她們提醒著我、陪伴著我

誰說當媽媽就沒有機會、沒有資格

See ～ 明明就還是可以回到原來的樣子啊

#賺錢讓自己跟女兒都過好生活

#甜蜜的負擔也包括了自己

#科技育兒解放雙手也很重要

#太多的堅持跟委屈都是在內耗自己

#可以互相體諒但是不能一再的退讓