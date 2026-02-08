《世紀血案》虛構人物設定荒謬！楊小黎丟「2疑問」導演回答超傻眼

記者黃庠棻／台北報導

電影《世紀血案》因改編台灣重大歷史案件「林宅血案」，卻遭質疑未取得當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，在尚未上映前便引發社會強烈反彈，後續主演陸續發聲道歉，紛紛表示「合約上寫著有授權才接演」。事實上，該片1日晚間舉辦殺青記者會時，從主演的應答就可以發現些許劇組藏了不少秘密的端倪。

▲《世紀血案》殺青記者會。（圖／記者周宸亘攝）

被導演規定演「俐落孕婦」 楊小黎背假肚子移動

楊小黎在《世紀血案》飾演主角家薇的好友「靜如」，是一位虛構的人物，角色的設定是一個懷孕8個月的孕婦，不只要承受懷孕的辛苦還要陪著好友到處奔波採訪，甚至包容對方的所有情緒，在殺青採訪中她也下意識地表達了自己的疑惑。

▲楊小黎。（圖／記者周宸亘攝）

在殺青記者會上，楊小黎透露她曾問過導演「為何角色設定是孕婦」，對方回答「想要給觀眾很有希望的感覺，也想呈現孕婦也可以有很厲害的行為能力跟腦袋。」在演出中導演下了不少指令，希望她演出一個動作俐落的孕婦，不能是一個累贅，甚至還要幫忙查案。

▲楊小黎、李千娜、簡嫚書。（圖／記者周宸亘攝）

為了演出俐落的孕婦，楊小黎努力觀察了身邊懷孕的朋友，但背著假肚子讓他相當辛苦，她直呼「假肚子不是重，而是很硬，坐著姿勢不對都會頂到肋骨」，所以她在移動時都會感到身體不適，還要演出導演指定的「俐落孕婦」，讓她直言不容易，也充分感受到媽媽的辛苦。

▲楊小黎。（圖／記者周宸亘攝）

懷疑角色暗戀好友 楊小黎「問導演」答案超傻眼

而楊小黎飾演的「靜如」對簡嫚書飾演的「家薇」無限包容，不僅在懷孕期間幫忙好友奔波查案，還會隨時準備三餐，她在殺青採訪中坦言，自己認為閨蜜之間應該有「超越朋友」的情誼，因此拍攝當下去詢問導演雙方的關係，沒想到得到的答案竟是「妳覺得是怎樣就是怎樣」。

▲楊小黎、李千娜、簡嫚書。（圖／記者周宸亘攝）

除此之外，楊小黎雖是懷孕8個月的孕婦，老公卻從始至終沒有出現，甚至連飾演的演員都沒有，讓她忍不住乾笑。而片中簡嫚書飾演的「家薇」有時會情緒激動，但身為好友的她卻能給予無限包容，楊小黎也不解地詢問導演「好友之間會這樣嗎」，導演則簡單地回應「因為妳懂她」。