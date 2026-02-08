15歲數學課寫出神曲！「關門合唱團」才子主唱腎臟癌逝　享年47歲

記者陳芊秀／綜合報導

美國搖滾樂團「關門合唱團（3 Doors Down）」的主唱兼詞曲創作人布拉德阿諾德（Brad Arnold），因罹患腎臟癌於美國時間7日不幸辭世，享年47歲。樂團於社群平台X發聲明哀悼：「他在與癌症勇敢抗爭後，於睡夢中平靜離世，身旁圍繞著他所愛、也愛著他的人。」

▲「關門合唱團」才子主唱布拉德阿諾德癌逝，享年47歲。（圖／翻攝自X）

阿諾德於去年5月公開罹患透明細胞腎細胞癌第四期，癌細胞已轉移至肺部。他當時坦言「我一點也不害怕，真的、誠心地完全不害怕」，但遺憾樂團因此必須取消巡演，也喊話歌迷為他祈禱。

「關門合唱團」成立於1990年代中期，來自美國密西西比州，憑藉〈Kryptonite〉、〈Here Without You〉、〈When I'm Gone〉等作品，成為2000年代最具代表性的主流搖滾樂團之一。阿諾德更是在15歲時於數學課堂上寫下〈Kryptonite〉，這首歌後來成為樂團的成名之作。

▲阿諾德15歲創作神曲〈Kryptonite〉，成為樂團的成名之作。（圖／翻攝自X）

樂團出道專輯《The Better Life》曾拿下年度全美銷量第11名，關門合唱團也三度獲得Billboard音樂獎肯定。除了音樂成就，阿諾德也曾公開分享自己與酒癮抗爭的歷程，並自2016年起成功戒酒。樂團還在2004年起成立慈善基金會，每年為基金會募款，並長期關注弱勢兒童的基本生活與醫療需求。

阿諾德身後留下妻子珍妮佛。樂團表示，外界將不只記得他的音樂才華，也會懷念他的溫暖、謙遜、信仰，以及對家人與朋友深厚的愛。樂團在追悼聲明寫道：「不只會記住他的才華，還會記得他的溫暖、謙遜、信仰，以及對家人與朋友深厚的愛」。

▲「關門合唱團」聲明。（圖／翻攝自X）