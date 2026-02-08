《世紀血案》導演叫他反著演！　夏騰宏演林義雄殺青吐真實心聲

記者黃庠棻／台北報導

電影《世紀血案》因改編台灣重大歷史案件「林宅血案」，卻遭質疑未取得當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，在尚未上映前便引發社會強烈反彈，後續主演陸續發生道歉，紛紛表示「合約上寫著有授權才接演」。事實上，該片1日晚間舉辦殺青記者會時，從主演的應答就可以發現些許劇組藏了不少秘密的端倪。

▲《世紀血案》殺青記者會，夏騰宏、寇世勳。（圖／記者周宸亘攝）



夏騰宏在《世紀血案》飾演關鍵角色林義雄，他坦言自己事前確實做了不少功課，從查資料、看生平開始，直言「但他很少影片流出，就一直看照片揣摩神韻、想像」，在演出時他皆聽從導演的指令，只不過他說「導演要我反著演」，讓他在採訪中露出疑惑的表情。

▲夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）

飾演林義雄的夏騰宏坦言自己約莫拍了5天左右，直言「心理負擔很大，因為角色不是虛構的，所以不容易」，他表示「不過導演相信我，但我自己其實到現在都不知道有沒有成功，覺得很迷茫」。

▲夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，夏騰宏被問到與其他對手演員的互動，在採訪中他透露演的是「38歲的林義雄」，因此多與童星、小演員對戲；而當年發生血案時林義雄確實是38歲。