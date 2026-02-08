ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
賈永婕討《血案》案件真相
12縣市低溫特報！
依依納豆「女兒長相首曝光」
陳為民突拋震撼彈！YT頻道「即日起停更」　認了：面臨最大危機

記者潘慧中／綜合報導

陳為民經營的YouTube頻道「為民也有約」近日無預警拋出震撼彈，「停更公告」。他在貼文中嚴肅表示，團隊正面臨頻道創立以來「最大的危機」，不得不做出這個艱難的決定。突如其來的消息讓許多死忠粉絲感到錯愕，對於頻道究竟發生了什麼嚴重狀況感到相當擔憂。

▲▼陳為民。（圖／翻攝自Threads／wm0204dt）

▲陳為民突然PO出「停更公告」。（圖／翻攝自Threads／wm0204dt）

陳為民6日在Threads表示，「很遺憾臨時告訴大家這個消息」，那就是他的YouTube頻道及同名社群即日起將停止更新。他在文中感性謝謝粉絲這段時間的支持，但隨即坦言目前遭遇了頻道創立以來前所未有的挑戰，並發起「一人一訂閱，救救為民也有約」的號召，希望能盡快度過難關。

▲▼陳為民。（圖／翻攝自Instagram／wm0204dt）

▲陳為民坦承團隊正面臨頻道創立以來「最大的危機」。（圖／翻攝自Instagram／wm0204dt）

面對外界第一時間的關心與揣測，陳為民隨後進一步說明停更的具體原因，「目前頻道面臨的是內部架構與內容方向的重新盤整」，為了不辜負大家的訂閱與期待，團隊決定先停下腳步進行調整。在暫停更新的這段期間，團隊仍會持續閱讀大家的留言，將其作為未來回歸後優化的重要參考，「請再給我們一點時間。」

為了不讓粉絲擔心，陳為民也強調，這次的停下腳步純粹是為了調整頻道目前的內容與方向，「不是永久性的停更！」他安撫大家不用太過擔心，團隊的目標是為了走更長遠的路，並承諾這段調整期「不會太久的」，希望在整頓完畢後能以嶄新的面貌很快回來與大家見面。

▲▼陳為民。（圖／翻攝自Instagram／wm0204dt）

▲▼陳為民進一步發文解釋背後真相。（圖／翻攝自Instagram、Threads／wm0204dt）

▲▼陳為民。（圖／翻攝自Threads／wm0204dt）

雖然正規影片暫停更新，但陳為民也沒忘記陪伴粉絲度過春節。他預告若是大家真的想念他們，在過年期間，頻道將會舉辦馬拉松式的直播活動，在YouTube上陪伴大家，「歡迎大家隨時亂入我們的聊天室喔～。」

陳為民

張曼玉也是BLINK！ 喊「BLACKPINK票好難買」

