訪問／台灣粉絲舉牌：我是地瓜球！　King& Prince承諾會認出他

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣團體King & Prince日前來台參加台視《紅白》過年節目錄製，會後接受台灣媒體採訪，高橋海人感性致謝：「從抵達機場就感受很熱情的應援！」演出當天，永瀨廉也補充看到很多扇子、手燈在台下賣力地揮，相當感謝。過去他們都是在日本演唱會上看到來自台灣的粉絲，如今終於來到小巨蛋見Tiara（官方粉絲名）。

▲永瀨廉、高橋海人為台視《紅白》訪台。（圖／記者周宸亘攝）



台灣Tiara的熱情讓King & Prince留下深刻印象，高橋海人笑喊：「真的滿厲害的，粉絲會用尖叫表示自己的心情，像是我在吃個東西，粉絲就會叫，我說『對不起』，粉絲也會尖叫，這對我們來說出乎意料，但也很新鮮。」永瀨廉則不好意思地表示「甚至會感到有點害羞」。

▲▼永瀨廉、高橋海人先與粉絲拜早年。（圖／記者周宸亘攝）



過去永瀨廉曾來台舉辦見面會，當時他把台灣粉絲稱為「小籠包」，這次高橋海人跟著來台，大讚「地瓜球很好吃」，也順勢把台灣粉絲取為「地瓜球」，高橋海人笑說：「如果在日本演唱會，我們看到有人舉『我是地瓜球』，那我就會馬上知道了，是台灣粉絲！」逗笑所有人。

King & Prince首次以團體身份訪台，也聊到台北象徵性地標「台北101」，前陣子霍諾德（alex honnold）成功登頂享譽國際，高橋海人也驚呼：「我自己有點懼高症，演唱會站在上面講話都會嚇到發抖，如果是我，可能爬到第一層就結束了！」

▲永瀨廉、高橋海人希望之後有機會來台舉辦專場演唱會。（圖／記者周宸亘攝）



透過除夕節目與粉絲見面，未來他們也希望有機會來台灣開演唱會，盼望粉絲可以繼續支持King & Prince，高橋海人說：「很開心粉絲會來看我們的演唱會，剛剛也說過，很想在台灣也辦演唱會，一定要再見面，然後這次終於可以跟台灣粉絲見面很開心！」