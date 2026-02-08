快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　限動黑底大字「對不起」

記者陳芊秀／綜合報導

受到《世紀血案》失言風波影響，歌手李千娜8日透過限動宣布退出櫻花季演出。

▲李千娜《世紀血案》殺青記者會的發言引發風波。（圖／記者周宸亘攝）

李千娜演出電影《世紀血案》，然而該片未取得當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，加上她出席殺青記者會時，談及此敏感題材時表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上電影殺青後在社群平台發文：「我覺得很開心，很安心跟團隊一起拍戲，期待上映！」引發網路批評。

而李千娜昨日（7）發正式聲明道歉：「針對這次《世紀血案》電影事件，我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉，對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉，我虛心接受所有的建議、批評和指教。」她坦言自己確實失職，並說明自己接下前輩製作人郭木盛邀請客串四天，角色為虛構人物，爭議爆發後，經多方查證才得知電影未取得授權，「關於在電影《世紀血案》記者會上，輕率的態度和錯誤的言論，未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，再一次，我致上最大的歉意」。

▲李千娜道歉聲明。（圖／翻攝自臉書）

然而《世紀血案》引發的輿論風波仍持續延燒，李千娜日前錄製《WE ARE 我們的除夕夜》節目，文化總會已發出聲明，表示「節目將適當調整」。另外，她原本預計3月13日要在高雄櫻花季登台演出，也引發部分網友抵制，而本人則於8日宣布退出表演活動。

▲李千娜原定3月13日要在高雄櫻花季登台演出。（圖／翻攝自臉書）

▲李千娜限動道歉退出櫻花季。（圖／翻攝自IG）





【李千娜全文】

對不起

為避免模糊櫻花季活動原本的主旨與氣氛，經審慎評估後決定，我將不出席本次櫻花季演出活動。

再次感謝主辦與各方的理解與包容，以及所有朋友的關心，衷心祝福櫻花季活動順利圓滿。