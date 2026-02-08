ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
賈永婕討《血案》案件真相
啦啦隊女神「深V秀北半球」跨界演豎屏劇！　2.6億票房導演領軍

記者黃庠棻／台北報導

日前由億萬票房導演江金霖擔任監製的豎屏劇《她的手，我想牽》剛順利殺青，團隊馬不停蹄推出全新力作《前任，請就位》，正式開機。本劇由江金霖攜手資深製作人王振維打造，以電影規格進軍豎屏劇市場。

▲臺灣豎屏劇《前任，請就位》已開拍。（圖／原來娛樂提供）

▲臺灣豎屏劇《前任，請就位》已開拍。（圖／原來娛樂提供）

江金霖曾以《等一個人咖啡》創下全台2.6億票房，此番再次掌舵備受期待。卡司陣容集結林昀希、卞慶華、吳岳擎與人氣女神琳妲，跨界合作強勢展開「都會情感療癒系」新篇章。



近年積極參與戲劇演出的人氣女神琳妲表示，這次加入《前任，請就位》，能透過不同形式的演出，讓粉絲看見啦啦隊女孩在應援舞台之外的不同樣貌，讓她感到相當開心，也覺得整個拍攝過程新鮮又充滿挑戰。

▲臺灣豎屏劇《前任，請就位》已開拍。（圖／原來娛樂提供）

▲臺灣豎屏劇《前任，請就位》已開拍。（圖／原來娛樂提供）

監製江金霖表示「豎屏戲劇講求的是快、狠、準的戲劇效果，就如同蝶式游泳，每一個環節都必須在高速節奏中精確到位，故事與表演才能在極短的篇幅中，依然保有情感的重量，並精準打擊觀眾情緒。」

▲臺灣豎屏劇《前任，請就位》已開拍。（圖／原來娛樂提供）

▲臺灣豎屏劇《前任，請就位》已開拍。（圖／原來娛樂提供）

不僅如此，江金霖也分享此次與資深製作人王振維親自邀請多位藝人與人氣女神跨界合作，希望鼓勵更多不同領域的演出者走進觀眾的手機畫面，為豎屏劇帶來多元樣貌與新鮮感。

《前任，請就位》以都會愛情中的「情感補位」為主題，講述林子軒（卞慶華飾）與紀薇安（林昀希飾）兩位情傷男女在收到前任喜帖後於酒吧邂逅，從慰藉走入戀情，卻逐漸暴露出「被需要」與「被依賴」的情感落差。當職場第三者陳可（琳妲飾）柔弱登場、頻繁介入，林子軒選擇逃避與沉默，最終錯失真愛。

▲臺灣豎屏劇《前任，請就位》已開拍。（圖／原來娛樂提供）

▲臺灣豎屏劇《前任，請就位》已開拍。（圖／原來娛樂提供）

本劇以浪漫視角描繪一段看似療癒、實則撕裂的關係，也映照現代人面對依附焦慮與情感邊界的掙扎。角色設定亦為劇情注入張力。林子軒是優柔寡斷的「濫好人」，透過被依賴建立自我價值；紀薇安冷靜果斷，重視信任與界線，一旦受傷便決絕離開。陳可外柔內剛、心機深沉，由琳妲詮釋挑戰正宮地位的第三者。張宇（吳岳擎飾）則作為清醒觀察者，見證整段愛情的興衰過程。

▲臺灣豎屏劇《前任，請就位》已開拍。（圖／原來娛樂提供）

▲臺灣豎屏劇《前任，請就位》已開拍。（圖／原來娛樂提供）

豎屏劇《前任，請就位》目前已進入緊鑼密鼓的拍攝階段，團隊同步規劃更多豎屏劇系列作品，延續江金霖團隊電影級的敘事邏輯與視覺標準，為台灣豎屏劇生態打開新局。結合高話題卡司與多層次情節架構，本劇勢必將再次掀起社群討論熱潮，打造出真正屬於當代觀眾的情感豎屏劇代表作。

田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好

