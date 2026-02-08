Sandy哭了！「連眼睛都張不開」累癱吐育兒真實心聲：什麼都無法思考

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）婚後育有一對兒女，經常分享育兒點滴，不過她近日卻在社群平台透露一場突如其來的崩潰。她形容自己陷入了一種極度的疲憊狀態，彷彿回到了學生時期某個特定的虛脫時刻，真實的育兒心聲讓不少粉絲看了相當心疼。

▲Sandy吐露育兒心聲。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy坦言，事件發生在6日的晚餐時段，因為被小孩「搞到」情緒失控，讓她忍不住「邊吃麵邊哭」。雖然她強調當下只是「哭一下而已」，但字裡行間已道盡育兒生活中，偶爾會面臨到的崩潰瞬間。

▲Sandy安撫自己趕快休息吧。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



對於這種身心俱疲的感覺，Sandy形容整個人腦袋已經累到一個地步，連眼睛都快要張不開，「好像小時候考完基測回家躺平在地板上什麼都無法思考的狀態」，顯見她當下的體力與精神都已透支。

▲Sandy婚後育有一對兒女。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

最後，面對這突如其來的疲勞轟炸，Sandy也只能自我安慰，「快休息就好」，希望能盡快調整好狀態，恢復體力繼續面對挑戰。