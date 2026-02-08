歐陽妮妮兒東京發病！搭計程車「爆突發狀況」PO大哭圖：人生第一次

記者潘慧中／綜合報導

歐陽妮妮日前帶著兒子「小睦」前往日本東京長住半個月，期間不忘精心打扮，每日與小孩穿著搭配好的親子裝出遊。不過，這趟探親之旅卻發生了意想不到的插曲，導致她人生第一次支付清理費給計程車司機，甚至到最後一天，全家的健康狀況都受到影響。

▲歐陽妮妮日前帶著小睦前往東京長住半個月。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



歐陽妮妮7日在社群網站坦言，這次帶著小睦去東京住了半個月，主要是為了跟姑姑相聚。她也開心分享在當地的點滴，表示自己每天都會和兒子特別做好服裝搭配才出門，母子倆的時尚穿搭成為旅途中的亮點。

▲歐陽妮妮每天都會為自己和兒子打扮。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



然而，旅途中卻碰上小睦身體不適。歐陽妮妮無奈透露，兒子在東京期間不幸得了腸胃炎，身體狀況不佳。也正因為這個突發病況，讓她在搭乘計程車時發生了意外，不得不支付一筆清理費，這也是她人生中首度遇到需要支付此類費用的情況。

▲歐陽妮妮報平安目前全家都已好轉。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



雖然小睦在旅程的最後一天終於痊癒，但兒子也把病毒傳染給歐陽妮妮、張書豪等家人，她附上一個大哭的表情符號顯見心情。所幸她最後也向粉絲報平安，表示目前大家身體都已經恢復健康，並無大礙。