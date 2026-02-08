當權者指的是誰？賈永婕57字喊話：別再掩蓋…《世紀血案》爭議燒

記者陳芊秀／綜合報導

電影《世紀血案》未經授權改編林宅血案引發軒然大波，劇組與部分演員於昨日（7）相繼發聲明道歉。女星賈永婕繼昨日公開喊話「當權者，請給大眾一個交代」，8日再度回應「當權者」指的是誰。

▲《世紀血案》未獲授權開拍爭議，引發全台關注林宅血案的黑幕。（圖／記者周宸亘攝）

「消失的80分鐘」賈永婕震驚

賈永婕發文表示對自己成長的年代，竟然發生藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史感到震驚，引發部分網友留言「時任『當權者』才對」、「好驚訝你1974年出生不知道這件事」、「妳書唸太少了吧……跟我差不多年代居然不知道這種事情」。而她8日凌晨轉發一篇文章，表示內容揭露了「消失的80分鐘」與國家機器的黑幕。她直言：「真的很震驚，不敢相信這一切是發生在1980年」。她坦言過去一直以為林宅血案發生在228或白色恐怖時期，直到今日才知道細節，驚覺這一切竟然發生在她成長的那個「以為法治安定的社會」。

點名「當權者」給交代

賈永婕接著再次發文，明確定義她口中所謂的「當權者」。她呼籲「當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對」，同時也向現在的當權者喊話：「現在的當權者請讓真相離我們越來越近」。

▲賈永婕發文喊話「當權者」。（圖／翻攝自Facebook）

賈永婕親上火線回覆

網友留言「政治這條路不好走，勿碰」。賈永婕親回：「我是走一個媽媽的路」。更有網友稱「回去問妳爸，他也是當權者」，賈永婕冷靜應對：「我爸爸去世了，如果他在我一定會問他。」對於網友認為「當權者」多已離世，勸其不要利用事件操弄，對此本人回應：「沒有任何操弄，是身為一個媽媽、一個市民想要知道的事實真相」。